Toni Nadal desvela el sexo del bebé que espera su sobrino Rafa

Al tiempo que se despidió del tenis profesional, Rafael Nadalabrió un nuevo ciclo vital con la llegada de su primer hijo, Rafa, que nació el 8 de octubre de 2022, cuando aún estaba en activo. Esta semana, anunciaban el nuevo embarazo de Mery Perelló, conocida como Xisca. La pareja, de 38 y 26 años, que se casó en 2019, después de más de dos décadas de noviazgo, dará así la bienvenida en verano a su segundo hijo. Ya retirado, el tenista podrá entregarse a esta nueva y apasionante tarea de la paternidad.

Aunque faltan aún cuatro meses para su nacimiento y la pareja vive su relación con los medios con mucha cautela, ha sido su tío y exentrenador, Toni Nada, quien no ha podido contener su entusiasmo cuando le han preguntado los reporteros de Europa Press. En la emoción, ha desvelado que el hermanito que darán al pequeño Rafa será también un varón. Sin querer hablar más de la cuenta, ha respondido con la voz entrecortada: "Creo que sí. Me parece, pero no lo tengo seguro".

Toni Nadal larazon

Toni, un hombre que, además de estar unido a Rafa por su vínculo familiar, le acompañó desde sus inicios en las pistas, a los cuatro años, hasta 2017 aupándole con su carácter exigente y cultural del esfuerzo en su camino hacia el éxito. A él le debe, en buena parte, la entrega, sacrificio y espíritu de resiliencia que fue desarrollando, superándose a sus lesiones y a cualquier otro obstáculo. "El esfuerzo es el único talento y lo que da sentido a la vida", comentó a LA RAZÓN en una entrevista muy personal.

Al hablar de su sobrino, todo son elogios, aunque en esta nueva etapa destaca su rol paternal. "Es un chico muy familiar… Han tenido la suerte de tener un niño que le colma de satisfacción y ahora otro que creo que también le dará una muy buena alegría. Él está muy contento".

"Cuesta decir hasta aquí"

Es temprano para saber si heredarán las dotes de su padre, uno de los tenistas más laureados de la historia del deporte y con mejor palmarés. Según intuye Toni, a la pareja le agradaría más que su futuro tomase otros derroteros. "No le mola mucho que juegue al tenis" porque "sabe la dificultad de este deporte y creo que le gustaría más que su hijo hiciera otros deportes que no el tenis".

Toni Nadal ha reflexionado también sobre la retirada de su sobrino. "Cuesta, pero sobre todo cuesta tomar la decisión de decir hasta aquí". Admite que ahora le ve "muy feliz, haciendo otra cosa", recalcando que "él siempre supo que el tenis era una parte de su vida".