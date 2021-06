Así anunció Mila Ximénez en ‘Sálvame’ que tenía cáncer de pulmón

Gente

Era 16 de junio de 2020. Mila Ximénez entraba por llamada telefónica en ‘Sálvame’ para comunicar una triste noticia. Las alarmas habían saltado después de que la colaboradora no fuera al programa durante los días previos al comunicado y ella decidió tomar la palabra para despejar cualquier tipo de rumor.

“Estoy jodida, asustada y con ganas de contároslo. El tema es que me tienen que ayudar, Jorge”, dijo mientras comenzaba a llorar. Jorge Javier Vázquez, quien presentaba el programa aquel día, le preguntó si prefería que él diera la noticia, pero Mila se negó.

“Tenía muchos dolores, me dolía muchísimo la espalda y me tuvieron que poner una inyección. Me hice una resonancia, fui a que me la leyeran y yo pensaba que era un pinzamiento en la espalda. Entonces, me dieron el diagnóstico, tengo un tumor, tengo cáncer de pulmón”, dijo.

El semblante de sus compañeros cambió por completo al conocer la triste noticia, mientras la colaboradora continuaba explicando qué le habían dicho los médicos: “Me lo van a tratar, está diagnosticado. No sé le puede pegar un tiro, como dice mi oncóloga, porque hay ciertas ramificaciones que no están muy controladas, con lo cual vamos a hacer tratamiento de quimioterapia y radioterapia”.

Tristemente, no pudo superar el cáncer y ha fallecido este miércoles en compañía de todos sus hermanos y de su hija Alba Santana a los 69 años.