Emma García no puede más y lanza un aviso muy CONTUNDENTE en ‘Viva la vida’

Emma García es una de las presentadoras más conocidas y respetadas del panorama mediático. Siempre con una sonrisa en la cara, la periodista se ha ganado el cariño de miles de espectadores que la acompañan todas las tardes de los fines de semana en ‘Viva la vida’. Sin embargo, la de Guipúzcoa de vez en cuando también saca su carácter y no duda en ponerse seria cuando la ocasión lo requiere. Así ha ocurrido recientemente, cuando la conductora del magazín se ha hartado de la actitud de uno de sus compañeros y le ha lanzado una dura advertencia: o cambia su comportamiento o habrá serias consecuencias.

El tertuliano en cuestión no podía ser otro que el siempre polémico José Antonio Avilés, que suele emplear un tono muy elevado, coloquial y casi grosero en la mayoría de sus intervenciones. Emma García está cansada de escucharlo gritar cada fin de semana, y no hay día que no tenga que pararle los pies en ‘Viva la vida’. La presentadora ha llegado a su límite y no ha dudado en ponerse muy seria con él. “Avilés, escúchame un momento. Avilés, lo hemos hablado antes de empezar. Vamos a mantener un tono normal. No se te va a escuchar más por gritar más. Es más, se te va a escuchar menos”, ha señalado la conductora, visiblemente molesta.

José Antonio Avilés, colaborador de 'Viva la vida'

Esta ha sido solo una de las muchas llamadas de atención que Emma García ha tenido con José Antonio Avilés, y muy contundente, le ha hecho ver que no habrá más. La presentadora se ha cansado de corregir constantemente el comportamiento de un hombre adulto, y si no cambia su actitud en el plató de forma radical, no se lo pensará dos veces a la hora de imponerle una especie de sanción: “La siguiente vez, como no tengo ganas de decírtelo más, porque yo no vengo aquí a decirle cómo tiene que hacer las cosas ni soy la profesora, te vamos a ‘mutear’ el micrófono”.

Lejos de mostrarse atento y receptivo ante la bronca de la presentadora, José Antonio Avilés ha hecho oídos sordos a Emma García y ha continuado con su alegato como si no hubiera pasado nada, una actitud que ha enfadado todavía más a la que fuera conductora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’: “¿Has entendido bien lo que te he dicho? ¿O estabas pensando en lo siguiente que ibas a decir?”.