Diego Arrabal reaparece más duro que nunca: “No se puede caer más bajo”

Han pasado dos meses desde que Diego Arrabal decidió abandonar para siempre ‘Viva la vida’, justo cuando el asunto de Rocío Carrasco y su serie documental estaba en su máximo apogeo, aunque él aseguro que su salida del programa obedecía solo a motivos personales. “Lo venia pensando desde hace tiempo, y al final me he decidido. Para mí suponía el salir de mi casa los sábados a las 6 de la mañana y regresar los lunes como pronto a la hora de almorzar, y francamente, no me merecía la pena. Mi salida ha sido de buenas formas, y tengo que seguir con mis reportajes fotográficos, que es a lo que me dedico desde hace décadas. La televisión no me permitía dejar mi otro trabajo, porque mis necesidades económicas son superiores”, explicó al periodista Carlos Pérez Gimeno de Libertad Digital.

En todo este tiempo, Diego Arrabal se ha mantenido alejado de la polémica y de la crónica social, centrado solo en su carrera como paparazzi. Sin embargo, el fotógrafo acaba de reaparecer públicamente en la sección de historias de su cuenta de Instagram, y lo ha hecho para cargar duramente contra una de sus excompañeras. El blanco de sus ataques no podía ser otra que Carmen Borrego, la misma con la que mantuvo fuertes enfrentamientos en el plató de ‘Viva la vida’.

Carmen Borrego en 'La última cena'

A colación de la intervención de Carmen Borrego en ‘La última cena’ y de la buena sintonía que mantuvo con Kiko Hernández en el programa, sus compañeros de ‘Viva la vida’ le reprocharon un supuesto comportamiento hipócrita, puesto que el colaborador de ‘Sálvame’ ha sido uno de los que más crítico se ha mostrado con ella en los últimos meses. La hija de María Teresa Campos se defendió asegurando que en el plató de Emma García “también se me ha dado mucha caña y no por eso dejo de venir a trabajar”. En concreto, se refirió a Diego Arrabal como uno de los que peor se había portado con ella. Unas declaraciones que no han sentado nada bien al paparazzi.

El azote de Carmen Borrego

“Me ha sorprendido tanto Carmen Borrego... Pero me ha sorprendido para mal. Es decir, ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza?”, ha comenzado diciendo Diego Arrabal en la sección de historias de su cuenta de Instagram. Esas han sido las declaraciones más suaves que ha dirigido a la hermana de Terelu Campos: “¿Cómo puedes tú justificar los ataques de Kiko Hernández en el programa ‘La última cena’ porque tú también has sufrido esos ataques, dices tú, por mi parte en el programa ‘Viva la vida’? ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? ¿Cómo se puede ser tan mentirosa? ¿Cómo se puede ser así, Carmen?”.

Diego Arrabal en una imagen de archivo

El fotógrafo ha continuado con su retahíla de ataques a la que un día fue su compañera, acusándola de nuevo de mermar su reputación y la de todo el clan Campos: “A mí no me metas en tus líos y en tus rollos, no me metas en tu manera de desprestigiarte a ti misma y a tu familia. Más bajo ya no se puede caer, te lo digo de verdad. Estáis cayendo muy bajo, es una vergüenza. Yo veo la televisión y, te lo digo de verdad, me dan muchas ganas de verdad. ¿Cómo se puede perder la vergüenza y la dignidad en tan poco tiempo? Espero que nunca más, si yo no estoy en el plató, hables de mí. Un besito, Carmen”.