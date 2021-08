Gente

'Deluxe'

Arévalo indigna a las redes: “Un hombre de verdad es un hombre que no es gay”

Arévalo reaparecía tras su tensa ruptura con Malena Gracia después de varios meses de intensa relación en los que incluso se llegó a hablar de boda y lo ha hecho frente a su exnovia y sometiéndose al temido polígrafo de Conchita en ‘Viernes Deluxe’.

Una intervención de lo más polémica en la que la explosiva artista acusó a Arévalo de celoso y de machista, y en la que el humorista a su vez no dudó en echar en cara a Malena que rentabilizase su relación, saliese de fiesta con sus amigos en lugar de estar con él y despreciase sus regalos por no ser lo suficientemente caros.

Arévalo: "Un hombre de verdad es un hombre que no es gay" #poliarevalomalena — Deluxe (@DeluxeSabado) August 27, 2021

Pero la cosa no quedó ahí, Arévalo rápidamente se convirtió en ‘trending topic’ por unas polémicas frases que indignaron a las redes sociales: “Un hombre de verdad es un hombre que no es gay” o “¿Qué es un travesti? Vestido de mujer con tetas y con el pilón... ¿Pero eso qué es? ¿Es un hombre sorpresa o una mujer sorpresa? No tengo nada en contra... pero vamos a ser realistas”.

Unas palabras que le costaron las críticas de los colaboradores allí presentes, que tacharon al valenciano de homófobo, e incendiaba las redes sociales. No fueron pocos los tuiteros que se pronunciaron al respecto y algunos como el cantante Dani Martín hicieron pública su opinión sobre Arévalo: “Acabo de vomitar, después de ver las declaraciones de un señor llamado Arévalo, lo de señor lo digo por respeto, os dejo que voy a volver a vomitar”.

Acabo de vomitar, después de ver las declaraciones de un señor llamado Arevalo, lo de señor lo digo por respeto, os dejo que voy a volver a vomitar 🤮 — Dani Martín (@_danielmartin_) August 28, 2021

Lo cierto es que pasado el fin de semana, las desafortunadas palabras del humorista todavía resuenan en redes sociales.