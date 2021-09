¿Había drogas en “La última tentación”? Isaac lo aclara

Gente

Polémica

El debate de las tentaciones mostró ayer unas imágenes en las que Isaac hizo un gesto que provocó que las redes sociales se preguntaran qué estaba haciendo “Lobo”. Un video en el que se dejaba caer que en Villa Playa se consumía drogas en las fiestas. Ha sido el propio Isaac el que ha aclarado lo que ocurrió realmente.

“Me estáis pasando mucho el vídeo del debate. Quiero aclarar que en televisión no se puede fumar, y yo le dejé el mechero a Óscar. Cuando acabó, me devolvió el mechero y ya está”, aclaró incrédulo.

Según la normativa televisiva, está prohibido emitir imágenes de tabaco, humo o cualquier objeto que incite a fumar para proteger a los menores de esta adicción, motivo por el que Isaac escondió el mechero lo máximo posible para que no fuera grabado por las ámaras y generar un conflicto con la productora.