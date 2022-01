Olga Moreno: “No lo sabía pero lo intuía”

Olga Moreno ha querido romper su silencio pero no para pronunciarse sobre la relación de Antonio David y Marta Riesco, sino para apoyar a Rocío Flores en este difícil momento. Consciente de lo mal que lo está pasando la primogénita de su ex, a la que ha criado y cuidado durante 22 años, le ha mostrado públicamente todo su amor y su apoyo: “Ella no se merece pasarlo mal. Yo le he dicho que no se preocupe, que todo va estar bien”.

Después de que, primero Marta Riesco y luego Antonio David, hayan confirmado la relación que mantienen, y tras las primeras palabras de Rocío Flores sobre esta polémica en televisión, ha sido la ganadora de Supervivientes la que ha querido conceder unas primeras declaraciones al programa en el que trabaja Ro y la reportera que la ha relevado en el corazón del ex guardia civil.

Rocío Flores y Olga Moreno FOTO: Instagram

Olga Moreno y Rocío Flores en una imagen de archivo FOTO: Instagram

Después de semanas de silencio, Olga ha reaparecido para pronunciarse sobre el tsunami informativo que ha afectado de lleno a su vida familiar. Demostrando una clase enorme y la importancia que tienen en su vida los hijos de Antonio David y Rocío Carrasco, ha entrado por teléfono en “El programa de Ana Rosa”, sorprendiendo a todos sus colaboradores y a la audiencia.

Olga, entra para defender a Rocío: “Rocío no se merece que la machaquen”

“Estoy sobrellevándolo, estoy nerviosa-reconocía, intentado que la emoción no le traicionara. Solo quiero entrar para decirle a Rocío que todo va a estar bien, ella merece que lo diga públicamente. Se lo he dicho en persona pero quiero hacerlo también en público porque le están machacando y no se lo merece. No voy a hablar de mí ni de David, su padre. Quiero que esté tranquila Rocío. Llevo 22 años con ella. Las dos sabemos lo que ha pasado, ella sabe lo que ha sufrido. Lo digo de verdad, nunca he mentido, he intentado ser lo más franca posible. Rocío no se merece lo que le están diciendo. Se tiene que mantener al margen, ella no sabía nada. Te amo, quiero que estés tranquila, que somos una familia. Te quiero», ha dicho.

“Quien la conoce, ese corazón es muy grande. Ella y yo sabemos lo que hemos vivido. Lo tenemos muy claro. He entrado por ella. Le pedí que no hablara de mí, quería quitarle esa presión. No tiene nada que ver con la película. Quiero que no se preocupe», ha dicho destrozada Olga. Declaraciones ante las que Rocío reaccionaba diciéndole “te quiero” y secándose las lágrimas que caían por sus mejillas. A pesar de la tristeza, la joven ha tratado de no romperse.

Olga: “Al igual que Rocío, yo no sabía nada, aunque intuía cosas”

Aunque Olga se ha mostrado fuerte y entera, la emoción la ha embargado en algunos momentos. Ha querido dejar claro que pese a que la portada de Lecturas es un nuevo golpe para la familia, ella está segura de que, pase lo que pase, seguirá adelante y mantendrá la unión con los hijos de su ex marido. Sobre la relación que mantiene David y Marta Riesco, ha sido muy sincera: “Yo tampoco sabía nada, pero intuía cosas”.

Instantes después Olga Moreno ha reconocido que la noticia de la relación ha impactado a la familia, aunque no ha querido cargar contra su ex. Sin hacer mención en ningún momento a Antonio David y tampoco a Marta Riesco, la hispalense solo ha querido apoyar públicamente a Rocío e insistir en que su objetivo es mirar hacia el futuro. “Más te quiero yo-le ha dicho Olga. Esto nos ha cogido de sorpresa, cada uno sigue su camino. Otra cosa es muy diferente es lo que yo pueda pensar o intuir. Yo intuía cosas. Quiero que se quite la presión. Está pasándolo muy mal, ha sufrido mucho y no se lo merece. Es una niña que mira por su familia. Está pendiente 24 horas de sus hermanos. Mi cabeza está bien, vamos a sacar esta familia para adelante. No puedo decir otra cosa”!, ha zanjado Olga Moreno.