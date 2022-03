La tremenda discusión de Olga Moreno y Antonio David por sus hijos

Desde que salió a la luz el idilio entre Marta Riesco y Antonio David y se dinamitó el matrimonio del exguardia civil y Olga Moreno, la familia está en el punto de mira mediático y los movimientos de cada uno de los pertenecientes al clan Flores-Moreno están siendo observados con lupa por toda la prensa del corazón. Ahora, que por fin sabemos que el malagueño sigue con la periodista y que se ha mudado a Madrid con ella, la exmujer de Flores acapara todos los focos. El silencio, que le ha caracterizado siempre a la sevillana tras su ruptura, atrae más aún a la opinión pública, que busca cualquier indicio de reacción ante la ruptura de su idílico matrimonio con el ex de Rocío Carrasco y la división de su familia.

Pero, como era de esperar, poco ha tardado la ganadora de ‘Supervivientes’ en sacar su genio ante el padre de su hija Lola. Olga Moreno ha tenido una tremenda discusión con Antonio David en defensa de su familia. Según ‘Viva la vida’, la sevillana tuvo un fuerte enfrentamiento con Flores por sus hijos. Y, es que, cuando los pequeños están de por medio, la empresaria saca las garras en defensa de ellos por encima de cualquier cosa.

David Flores Carrasco y Olga Moreno en una imagen de archivo FOTO: Gtres

El conflicto comenzó tras el viaje a Marruecos de Rocío Flores y Olga Moreno para desconectar del huracán mediático en el que están envueltas desde hace un buen tiempo. Según cuentan, la sevillana, que es quien está a cargo de David Flores, el hijo de Rocío Carrasco y Antonio David, y de la hija en común de ambos, quiso que el malagueño se quedase con ellos mientras estaban de viaje y el ex de Rociito se negó. Flores no quiso ir a Málaga a quedarse con sus hijos en el domicilio familiar e intentó que los dos fuesen a Madrid con él para no tener que desplazarse de la capital. Y, como era de esperar, Olga Moreno se negó a que los niños viajasen al nuevo hogar de su padre junto a Marta Riesco, con quien le fue infiel.

Cada vez sabemos más sobre la separación del matrimonio y parece que no está siendo tan amigable como parecía. En un principio, incluso habían dudas sobre una posible reconciliación de la pareja, pero, a día de hoy, Olga Moreno tiene muy claro que no va a volver con Antonio David, y su familia apoya rotundamente esta decisión. Según cuenta Diego Arrabal. “la familia de Olga le está quitando de la cabeza cualquier idea de reconciliación con Antonio David”.