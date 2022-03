El debut de Belén Esteban como presentadora de su propio talk-show

Mientras la estructura de ‘Sálvame’ se desmorona, Belén Esteban aprovecha el convulso momento para dar un salto profesional y estrenarse como presentadora. El próximo lunes 28 de marzo la de Paracuellos del Jarama debutará con ‘Lo de Belén’, que así es como se llama este nuevo talk show de Mediaset.

Se trata un magazine al más puro estilo ‘El diario de Patricia’, que durará de 19.00 a 20.00 horas y en el que Belén se estrena como presentadora escuchando los problemas, demandas y anécdotas de la ciudadanía. Un nuevo reto profesional que afronta con los nervios e ilusión propios del momento.

“Estoy nerviosa e ilusionada. Va a ser una sorpresa y estoy deseando que empiece. Me siento fenomenal. Me voy a sorprender hasta yo misma. Llevo muchos años en televisión y es un reto que me he puesto, una cosa nueva y espero hacerlo bien. Confío mucho en mí”, ha declarado a Europa Press.

Belén Esteban en 'Sábado Deluxe' FOTO: La Razón Mediaset

Belén insiste que es algo que hará “con mucha ilusión” y que espera “hacerlo bien y que sobre todo guste a la gente”. “Mis compañeros están muy contentos y todo está bien”, asegura a dicho medio. Y es que, además de sus compañeros de ‘Sálvame’, también su marido Miguel le apoya y motiva en este nuevo proyecto.

Un programa compatible con su faceta como empresaria, que no trastoca sus planes de su marca de alimentos ‘Los sabores de la Esteban’: “Voy a seguir vendiendo salmorejo y gazpacho, y se vienen cosas nuevas. El 8 de abril presentaré productos nuevos”. Y es que tal y como asegura la propia Esteban, ella “puede con todo”.