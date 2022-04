Irene Rosales desata la furia de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

Anabel Pantoja ha vuelto a Honduras a superarse a sí misma. Todos sus compañeros están muy contentos de que haya vuelto al concurso y está teniendo un gran apoyo desde su programa. Aunque no había mucha confianza en ella, ya que la primera vez que participó abandonó muy pronto el reality, si es cierto que en la primera gala de la edición dejó a todo el mundo sorprendido tras convertirse en líder, algo que ha sido aplaudido por todos.

Pero parece ser que una parte de su familia no la está apoyando como debería y eso ha sentado muy mal a Jorge Javier Vázquez y a Belén Esteban, que no han dudado en cargar contra los que no la apoyan. Se trata de Irene Rosales que, tras preguntarle sobre cómo había visto a Anabel Pantoja en el concurso, contestó que se había quedado dormida viéndola: “Me acosté temprano, que disfrute mucho y lo pase bien”. Estas palabras sorprendían a todos los colaboradores y Belén Esteban reaccionaba así: ”Me parece fatal cuando ha entrado y ha dicho que se quedó dormida viendo la gala”, decía molesta la de Paracuellos sobre el comentario de la mujer de Kiko Rivera. “Me parece muy egoísta, me he quedado… Me ha sorprendido mucho.” continuaba diciendo atónita, recalcando la falta de apoyo de Rosales a la sobrina de la tonadillera.

Kiko Rivera y Anabel Pantoja FOTO: Anabel Pantoja y Kiko Rivera Instagram

Jorge Javier Vázquez, molesto también con las declaraciones de la nuera de Isabel Pantoja, le dedicó estas palabras: “Esas no se dicen aunque las hagas, sobre todo por respeto a la gente que está trabajando y que han sido compañeros tuyos. No puedes decir ‘me quedé dormida. Cuántas veces nos hemos preguntado por programas que no hemos visto, es innecesario”. Aunque Irene Rosales se intentó justificar, para el presentador de ‘Supervivientes’ y para Belén Esteban la mujer de Kiko Rivera les ha parecido muy egoísta y no comprenden sus palabras.

Si es cierto que la relación entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera no está pasando por su mejor momento, aunque no se saben muchos detalles de cuál es exactamente la situación entre ellos. Desde la boda de la colaboradora de ‘Sálvame’ se enfrió, pero, aun así, Anabel Pantoja siempre ha sacado las garras por él y por su mujer, ya que para ella, la familia siempre es lo primero. ¿Cómo le sentará a la sobrina de Isabel Pantoja estos comentarios de su familia cuando salga del concurso de televisión?