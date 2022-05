Marta Riesco calla bocas y demuestra así que sigue trabajando para Ana Rosa Quintana

Las semanas pasadas, corrieron ríos de tinta sobre la polémica que salpicó a Marta Riesco tras recibir una supuesta llamada de Rocío Carrasco. La hija de ‘la más grande’ desmintió que esa comunicación se hubiera producido y aportó como prueba unas imágenes en las que solo se veía a Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’, al otro lado del teléfono, sin que ella interviniera en ningún momento. Aun así, la periodista sostiene su versión y asegura que puede demostrar que tiene razón con “un as en la manga” que todavía no habría utilizado.

Las últimas informaciones apuntaban a que los jefes de Marta Riesco la habrían cesado en su papel de colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’, y se barajó incluso la posibilidad de que hubiera perdido su puesto de trabajo. Sin embargo, hoy la periodista ha confirmado que sigue liada a la productora de su jefa a través de sus redes sociales. La reportera ha publicado una imagen en la sección de historias de su cuenta de Instagram en la que muestra su llegada a las instalaciones de Unicorn Content, la empresa que cada mañana hace posible el matinal de Telecinco. “Trabajo en progreso”, ha añadido junto a la fotografía.

Marta Riesco llega a las instalaciones de Unicorn Content FOTO: @marta.riesco Instagram

En cualquier caso, también es cierto que, de momento, Marta Riesco no ha vuelto a aparecer como colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’, y todo apunta a que tardará en hacerlo. Sus jefes le dieron un ultimátum: o mostraba ese supuesto “as en la manga” o no volvería a pisar el plató. Ahora, parece demasiado tarde para que la reportera por fin haga pública la prueba que demostraría que habló con Rocío Carrasco, puesto que desde las altas esferas de Telecinco se han dado órdenes expresas de que no vuelva a mencionarse el asunto en ningún programa de la cadena.

Así las cosas, lo más probable es que Marta Riesco recupere las labores de redacción, locución e investigación que desempeñó en su día en su puesto de trabajo, dejando a un margen su faceta más televisiva. Parece que tendrá que pasar un tiempo prudencial antes de que vuelva a asomar su rostro antes las cámaras, y ni siquiera se ha emitido un reportaje sobre la Feria de Abril de Sevilla que ya estaba grabado. ¿Ha cavado, sin saberlo, su propia tumba en lo que a su carrera en los platós se refiere?