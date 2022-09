Alejandra Rubio sale del paro televisivo gracias a su “padrino” Raúl Prieto

En los pasillos de Mediaset se conoce irónicamente a Raúl Prieto como “el padrino de las Campos”. Si ya le busco hueco a Terelu, su hija Alejandra Rubio y su hermana Carmen en “Viva la vida”, ahora saca del paro televisivo a la nieta de su adorada María Teresa Campos, fichándola como colaboradora de “Pesadilla en el paraíso. El debate”, que Prieto dirige.

Siempre está dispuesto a ayudar a sus amigas, nunca les falla, es un incondicional de la familia de la octogenaria periodista. Y ahora no iba a ser menos.

Alejandra sufría en silencio al presenciar que el programa que sustituye los fines de semana al que ella rebajaba, no contaban con ella, al contrario que ocurrió con otros de sus ex compañeros. En “Ya es verano” no debe encajar con la filosofía del espacio, quieren tertulianos con mayor gancho y fuertes energías. Y la hija de Terelu, según nos cuenta un miembro del equipo, “es demasiado sosa”. Pero ahí tenemos al “padrino” al rescate.