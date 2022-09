Anabel Pantoja carga contra sus compañeros de ‘Sálvame’: “Me dan ganas de ir allí y pegar tiros”

Anabel Pantoja, harta de estar en el foco mediático por su relación con Yulen Pereira o su padre, ha roto su silencio en exclusiva en la revista ‘Lecturas’, donde además de sincerarse sobre su ruptura con Omar Sánchez -asegurando que ya no pueden ser amigos- ha cargado contra sus compañeros de ‘Sálvame’.

Muy dolida con el programa, la sobrina de Isabel Pantoja ha estallado por el trato que le han dispensado a su madre, Merchi; y también por todo lo que se ha insinuado sobre su padre: “Mi madre ha sufrido mucho, en ‘Sálvame’, se han portado muy mal con ella”.

Tal es el enfado de la ex colaboradora, que no se plantea volver, “no me veo ahí”, incluso señala la figura de Rafa Mora debido a su actitud con estas informaciones y asegura que “no lo va a perdonar en la puñetera vida”.

“He visto compañeros a los que les ha dado igual, han tenido el pinganillo puesto y han tirado para adelante como si no hubiese un mañana. No puedo ver las imágenes, me llevan los demonios y me dan entran ganas de aparecer allí y pegar tiros”, asegura Pantoja en dicha entrevista, que no ha sentado bien a sus compañeros de ‘Sálvame’.

Sus compañeros de ‘Sálvame’ se defienden

Molestos por las palabras de Anabel, colaboradores como María Patiño aseguran que no ven bien que se englobe a todos en sus declaraciones, mientras que a Marta López no le parece “justo que haga ver al mundo entero que no se ha tratado bien a su madre”.

Por su parte, Rafa Mora se defiende de la sobrina de Pantoja: “Yo a su madre lo único que le he hecho es intentar, en tono jocoso, chincharla. Ni le he faltado al respeto ni la he insultado, la única que le ha hecho daño es su hija. Yo lo único que he hecho ha sido comentar su paso por ‘Supervivientes’”.