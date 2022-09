Rocío Flores sale de la televisión: ¿dinero o salud mental?

Llevaba meses alejada de la pequeña pantalla tras vivir el que ha sido su año más complicado. Ahora, Rocío Flores dice «adiós» temporalmente a su trabajo como colaboradora de «El Programa de Ana Rosa», el mismo formato matinal que le daba la bienvenida en abril del pasado 2021 y del que no formará parte.

No ha sido despedida, como algunos dicen, sino que lo que ha existido ha sido un desacuerdo económico entre la empresa y su representante, Agustín Etienne. Sí, ese mismo que ahora relacionan con Olga Moreno, la todavía mujer del padre de Rocío.

Después de varias reuniones entre el citado representante y la productora y de que éste haya intentado que aumentarán aún más el caché de su representada, el cual ronda los 1.000 euros por colaboración, el programa que protagoniza Ana Rosa ha decidido no aceptar estas condiciones, entre las que también se encontraban que la joven se limitase a comentar los programas y «realities» de la cadena, así como las diferentes temáticas de crónica social. Siempre sin entrar en temas personales ni en conflictos familiares en los que ella es casi siempre una de las protagonistas.

Rocío Flores en una imagen reciente FOTO: Gtres

No existe, por lo tanto, renovación de su contrato con «Unicorn». Esto implica que su economía empeorará de forma considerable, ya que sus colaboraciones semanales eran su principal fuente de ingresos. Es por este motivo por el que Rocío no descarta ahora retomar sus estudios y seguir formándose. Además, es su momento para centrarse más que nunca en sus redes sociales, donde cuenta con casi 800.000 seguidores y un gran impacto con cada cosa que dice o hace. Son muchas las marcas y empresas que quieren anunciarse en su cuenta de Instagram. El próximo sábado 12 de noviembre será la invitada especial del acontecimiento por excelencia en el mundo de las uñas: los Premios Golden Nail, una gala en el Palacio de Congresos de Barcelona, donde ejercerá como madrina y será una de las premiadas.

Amante de la estética

Rocío Flores se siente feliz cada vez que se piensa en ella para todo lo relacionado con estos sectores, y es por eso que, desde hace algunos meses, apenas se pronuncia sobre los acontecimientos familiares (que no son pocos). Se aleja del «sensacionalismo» y su imagen cobra un tono mucho más blanco que es el reclamado por las marcas.

Pese a que no está en su mejor etapa profesional, la nieta de Rocío Jurado intenta de nuevo ser feliz y recuperar la calma emocional que perdió hace un año y medio, el mismo día que una decidida Rocío Carrasco se ponía delante de las cámaras para contar en formato documental, y delante de toda España, sus vivencias junto a su hija mayor durante aquel fatídico verano de 2012. A raíz de ese momento, y hasta hoy, los ataques, insultos, provocaciones e incluso amenazas, no han parado en su vida. Así lo ha denunciado públicamente la protagonista en varias ocasiones, aunque en balde. En todo este tiempo, Rocío Flores ha sido testigo, además, de la separación de su padre y de cómo éste rehacía su vida junto a otra mujer (Marta Riesco) que casualmente también era su amiga. Ha visto cómo los que presumen de ser grandes amigos de su madre la critican y vapulean sin miramientos, y se ha dado cuenta de que la televisión es un mundo al que no quiere permanecer porque no le compensa emocionalmente, aunque haya tenido que hacer de tripas corazón en muchas ocasiones por motivos económicos. El dilema es claro: ¿Dinero o salud mental?