Estos son los otros colaboradores que le han pedido dinero a Belén Rodríguez

Belén Rodríguez se sentó anoche en el ‘Deluxe’ y se sometió al polígrafo de Conchita para arrojar luz a uno al préstamo que le hizo a Kiko Hernández, uno de los temas protagonistas de la semana. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha detallado cómo surgió dejare 100.000 euros al exconcursante de ‘Gran Hermano’ y cómo se realizó el préstamo de manera legal. Como buenos amigos, la periodista no dudó en ayudar a quien considera como un hermano en uno de sus peores momentos económicos y no se arrepiente para nada de haberlo hecho. Belén Rodríguez dio la cara otra vez por Kiko Hernández y no dudó en confesar que había realizado otros préstamos a otros compañeros, algo que sorprendió a todos los del plató.

Belén Rodríguez FOTO: Gtres

Conchita, en un momento de la noche, le preguntó si le había prestado dinero a algún colaborador de ‘Sálvame’ más y Belén Rodríguez afirmó de manera muy tajante. Tras esta confesión, Carmen Borrego no dudó en pedir rápidamente la palabra para dar la cara y asumir que fue a ella. “A mí Belén me presta 2.000 euros hace unos años porque los necesitaba. Y orgullosa puedo decir que me los dejó. De hecho, ella misma me ha dicho hoy antes de hacer el polígrafo que le iban a hacer esta pregunta y yo le he dicho que no había problema en que dijese la verdad”, declaró. “Es que claro, hoy cuando he venido a hacer el polígrafo y me he dado cuenta de que delante de mí iba a haber dos personas a las que le he prestado dinero...”, contestó la periodista. Y, es que, no solo le dejó dinero a la hija de María Teresa Campos y a Kiko Hernández, sino que también a Marta López. Belén Rodríguez le prestó 3000 euros en una ocasión a la colaboradora.

Belén Rodríguez no se arrepiente de ninguno de los préstamos que ha hecho a lo largo de su vida a sus compañeros cuando lo han necesitado pero sí que está enfadada por la traición que ha sufrido a través de las informaciones que han salido esta semana sobre el asunto y sobre Kiko Hernández, que han tachado de no haber sido “buen pagador”, algo que le duele mucho porque es su íntimo amigo. “Evidentemente tiene que sentirse traicionado, pero a mí no me lo ha trasladado en ningún momento. A Kiko se le está machacando con determinados temas y yo indirectamente tengo la culpa de este tema. Me gustaría sacarle de todo esto. Me parece muy injusto”, confesaba.