¿Cuánto ha adelgazado Ibai Llanos? El brutal cambio físico del streamer

Sevilla se está convirtiendo desde ya en epicentro de los streamers y creadores de contenido, ante la inminente celebración de la ya tradicional Velada del Año de Ibai Llanos. Un evento que este año, en su quinta edición, tendrá lugar en un emplazamiento único, la Cartuja de la capital hispalense, el próximo sábado 26 de julio a las 20:00 horas hasta bien entrado la madrugada. Un encuentro de boxeo atípico, pues los púgiles no son profesionales, aunque sí famosos en el mundo virtual por tener a sus espaldas una horda de seguidores.

Se enfrentarán en el ring TheGrefg y Westcol, Viruzz y Tomás Mazza, Perxitaa y Gaspi y Abby y RoRo, mientras muchos artistas amenizarán la velada con su música. Una noche ya tradicional en la que el gran protagonista es también Ibai Llanos, organizador de la cita. Él no se sube a pelear contra un contrincante, pues su batalla la está librando consigo mismo. Y es que está llevando a cabo una autentica transformación física y personal, pues no todo cambio va encaminado a mejorar su aspecto exterior, sino también sus hábitos y condiciones de vida.

El cambio de Ibai Llanos desde la Velada del Año 4

Este fin de semana tendrá lugar la quinta edición de La Velada del Año. Una cita tradicional para los creadores de contenido, que el año pasado disfrutaron del encuentro el 13 de julio en Madrid, concretamente en el Santiago Bernabéu. Como sucede en esta ocasión, cuatro parejas de streamers y tiktokers se batieron en duelo, mientras cantantes como Will Smith, Paulo Londra, Young Miko o Bizarrap se esforzaban en poner la banda sonora. Pero las miradas estaban puestas más allá del ring, también en el propio Ibai Llanos, que tanto disfrute les había asegurado, antes de plantearse un cambio radical de estilo de vida.

El rey de los streamers comenzó su transformación hace ahora poco más de un año. Fue en junio del 2024 cuando entendió necesario cuidarse y mantener un estilo de vida más saludable. Así metió a capón en su rutina el ejercicio físico, algo que siempre le había mortificado y a lo que ahora se ha vuelto adicto. También una cuidada alimentación, con la que asegurar el éxito. El pasado mes de mayo celebraba que, tras 11 meses, los resultados estaban cumpliendo sus expectativas: “Cientos de entrenamientos, cientos de paseos, cientos de kilómetros recorridos, que han cambiado mi salud para siempre”, sentenciaba. Y es que no solo tenía problemas de autoestima, sino también de salud como tener que dormir con mascarilla.

Desde que comenzó el cambio físico, su proceso ha sido muy comentado. Nunca faltarán aquellos haters que aprovechan para desmoralizarle y señalar los aspectos negativos. Incluso, al ver que triunfaba en su empeño, le acusaron de hacer trampas al bajar por primera vez de los 100 kilos, tras quilarse cerca de 60 de encima. Él no se ha rendido y ha seguido luchando, sabiendo que su esfuerzo estaba siendo de ayuda a otras muchas personas en su situación. “La verdad es que me siento fenomenal, me siento genial, estáis buscando un cambio en vuestra vida, de verdad que os animo a que lo consigáis, a que tengáis paciencia y a que disfrutéis del proceso”, declaraba en su octavo mes al apreciar los resultados.

¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la meta a cumplir por Ibai Llanos? Él mismo ha confesado cuáles son sus objetivos. Su deseo no era adelgazar sin control durante este año, sino hacerlo de manera que pudiese asegurar el éxito, implantando cambios reales en su forma de vida. “Tengo como objetivo que, cuando haya pasado un año del cambio físico, el 26 de junio, tengo como objetivo pesar 100 kilos. No me lo estoy tomando como algo obsesivo, ni con un objetivo que a mí me importe mucho conseguirlo, es algo que voy a intentar, pero si pesase 105 kilos me daría exactamente igual. Actualmente estoy en 111 kilos y ojalá que lo consiga y ojalá que me acompañéis”. Lo consiguió y le robó a la báscula el peso necesario para bajar de la centena. Ahora, en La Velada del Años 2025 es otro completamente distinto al del año pasado.