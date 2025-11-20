Alejandra Rubio desmiente que vaya a comprar la casa de Marta López: el motivo por el que la visitó con su padre

La revista "Lecturas" publicó esta semana en exclusiva que Alejandra Rubio estaría interesada en la casa de Marta López, un lujoso chalet situado en Pozuelo de Alarcón valorado en más de 1.300.000 euros. Tras el revuelo, la hija de Terelu ha desmentido en "Vamos a ver" que vaya a adquirir la vivienda de su compañera.

El motivo por el que no la compra

Aunque hace unas semanas confesaba que deseaba comprarse una casa con Carlo Costanzia, ella misma reconocía que estaba el mercado "muy caro y que "está todo imposible". Esta mañana, la hija de Terelu Campos ha explicado el motivo por el que no está interesada en adquirir el chalet de Marta López en el programa que colabora, a pesar de haberlo visitado con su padre.

"No tengo ni casa ni proyecto de casa. No voy a comprarme la casa de Marta López", ha desmentido tajantemente en "Vamos a ver". Según Alejandra, aunque "No tengo dinero sea persona "una privilegiada" para su edad, "aún así no puedo comprarme una casa".

Carlo Costanzia niega que Alejandra Rubio y él estén buscando casa Europa Press

Sobre el motivo por el que fue a verla con su padre, Alejandro Rubio, la colaboradora ha explicado que "me pasé a verla porque Marta me contó que la vendía. No llevé a mi padre para que me pagase la casa porque es súper estricto con esas cosas y esa casa no está dentro de mis posibilidades. Fue Carlo el que me dijo que fuese con mi padre... para que me pusiese los pies en la tierra".

Detalles de la vivienda

El chalet que ha puesto en venta Marta López se encuentra en Pozuelo de Alarcón, un exclusivo barrio de Madrid. La vivienda está totalmente reformada y está valorada en 1.3 millones de euros. Cuenta con 6 dormitorios, 5 baños, piscina, gimnasio, garaje y chimenea.