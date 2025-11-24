Mariano Peña es miguel Primo de Rivera en la serie 'Ena': "Me metí de de lleno en el personaje del dictador"

Los próximos meses van a ser pródigos en noticias deMariano Peña, al que todos recordamos como el Mauricio Colmenero de la serie “Aida”. El actor será uno de los participantes en el concurso de repostería “Top Chef”, también “resucitará” a Mauricio en la película “Aida y vuelta” y le veremos interpretando el personaje del dictador a Miguel Primo de Rivera en la serie “Ena”, dedicada a la Reina Victoria Eugenia.



“No soy un buen cocinero, y hay momentos de mi vida en los que me he privado de muchas cosas por no atreverme a entrar entre fogones.”



- ¿Y con qué ánimo llega al concurso?



- Con ganas de aprender y de divertirme. Además, creo que me voy a encontrar en un ambiente de participantes muy bueno.



- ¿Es amante del dulce y de los pasteles?



- Ya me los comí todos en mi infancia, ja, ja, ja. De mayor, tiro más para los alimentos salados. Aún así, si veo un buen postre se me van los ojos…

El elenco de vips de Top Chef .



- ¿No cocina en casa?



- Para hacerlo bien se necesita espacio y mi cocina es muy pequeña. Me apaño como puedo. Algunas cosas no me salen mal, todo muy sencillo y me defiendo.



- ¿Cómo se ha sentido dentro de la piel de un personaje tan complejo como Primo de Rivera?



- La serie es muy rigurosa con la historia, es estupenda. Tengo muchas ganas de verla. En mi caso, me pongo en el lugar de un dictador autoritario, que dio un golpe de Estado. Me metí de lleno en el personaje y creo que ha quedado bien. Físicamente, no se pretendía que me pareciera a él, y he salido airoso de este trabajo. Me gustan mucho las series de época. En “Ena” el ambiente está súper cuidado.



- También le veremos en la serie “Barrio Esperanza”…



- Ahí encarno a un profesor a la antigua que trabaja en un colegio de barrio. Es un carca que exige a sus alumnos que le hablen de usted y con el máximo respeto. Durante el rodaje lo pasé regular porque trabajamos en medio del verano y hacía un calor tremendo. Y yo con traje y corbata. No estaban preparadas las aulas para aguantar altas temperaturas.



- El reencuentro con su personaje de Mauricio habrá sido muy emotivo.



- Y con mis antiguos compañeros de la serie “Aida”, es que somos una familia, por muchos años que pasen sin vernos el cariño sigue vivo, y la película refleja fielmente aquel ambiente. No me ha costado nada meterme de nuevo en el personaje, pero marca mucho, y si te soy sincero no me gusta que me llamen Mauricio por la calle… aunque lo hagan con cariño. Es que yo soy Mariano, ni tengo nada que ver con Mauricio, soy un pedazo de pan, un buenazo, tímido y nervioso.