Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: la verdad detrás de su presunta búsqueda de casa

En el universo siempre de la crónica social, pocas historias han despertado tanta curiosidad en los últimos días como la posibilidad -o no- de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia estén buscando su primera casa en propiedad. El foco mediático se intensificó después de que Marta López pusiera en venta su lujoso chalet de Pozuelo, un inmueble que la colaboradora tasó en más de 1,3 millones de euros y que, según ella misma confesó, Alejandra habría visitado en más de una ocasión.

La noticia encajaba como un guante en la narrativa del joven tándem mediático: amor consolidado, un hijo en común y un horizonte de estabilidad que, para muchos, parecía desembocar de manera natural en la compra de un hogar. Sin embargo, la propia Alejandra Rubio se apresuró a desactivar la bomba informativa. Con la sinceridad que la caracteriza, la nieta de María Teresa Campos aclaró en "Vamos a ver" que la vivienda de Marta no entraba "dentro de sus posibilidades", y que, por ahora, no existe ningún proyecto inmobiliario en firme. "Ojalá en un futuro pueda invertir en una casa, pero no es el momento", zanjó.

Con este telón de fondo, Carlo Costanzia fue interceptado por los reporteros de Europa Press mientras regresaba al piso de Aravaca donde reside con Alejandra y su hijo. Lejos de esquivar el tema, el hijo de Mar Flores respondió con naturalidad y un punto de sorpresa ante la magnitud que había alcanzado la historia. "No, no, no. No estamos buscando ninguna casa", afirmó con rotundidad, dejando claro que, al menos por parte de él, no existe intención inmediata de embarcarse en una compra.

Cuando los periodistas insistieron, recordando las declaraciones de Marta López, Carlo prefirió derivar los detalles a su pareja: "Eso preguntadle a Alejandra, porque eso no es así", señaló, cortés pero firme. Un gesto elegante que demuestra que la intimidad de la pareja es, para él, terreno sagrado.