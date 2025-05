Diego Gómez recuerda cómo Isabel Pantoja exprimía a sus fans con tareas y donativos

Diego Gómez, quien fuese pareja de Isabel Pantoja antes de que se adentrase en escándalos, polémicas y rencillas familiares, regresa a Telecinco. Después de décadas guardando silencio sobre lo suyo con la tonadillera, este año decidió romper su silencio y hablar con la cadena que menos sintoniza la cantante. Habló de sus encuentros, cómo surgió su historia de amor y lo mal que se portó ella cuando decidió que lo suyo había terminado. Hay rencor, aunque él siempre ha mantenido el respeto sobre ella y se niega a criticarla, más allá de narrar lo que pasó.

Ahora regresa para arrojar más luz desde ‘TardeAR’. No tanto sobre lo que vivió junto a ella como pareja, sino más sobre lo que presenció a su lado y que causa controversia. “Destapa los secretos de las fans más entregadas de Isabel Pantoja, entre otras cosas”, anuncian desde el programa. Destacan el ejército de incondicionales que siempre defienden a la artista haga lo que haga, incluso en sus traspiés más allá de los escenarios. Su guerra con sus hijos, sus salidas de todo públicas, su entrada en prisión, las deudas que arrastra con personas que le ayudaron… todo es defendido por sus fans. Pero también la colman de regalos carísimos.

Diego Gómez señala a las fans de Isabel Pantoja

El que fuera novio de la cantante ha vuelto a hablar de su vida junto a ella y lo hace destapando la verdadera relación que mantiene con sus fans. Una que a muchos les ha llamado la atención, no tanto por el fervor de los seguidores, sino por cómo la artista se habría lucrado a través de éstos. “En lo económico recolecta lo que ella necesite, incluso quieren salvarle de la multa de un millón de euros que le impuso el juez en 2014” o arreglarle los desperfectos de casa gratis, destacan desde el programa de Telecinco.

Diego Gómez TardeAR

Sobre todo esto ha hablado Diego Gómez, confirmando todo lo que ha visto y vivido con las fans de la que fuese su amada. Hasta a él le llamaba la atención esta dedicación desmedida de personas a quienes considera “fieles y entregadas”. Especialmente por “los sacrificios económicos”, como recuerda las veces que “se han hecho colectas para ayudarla a pagar sus multas y sus problemas con Hacienda”. Destaca, eso sí, que ella no suele ser quien da la cara y pida el dinero, sino que para ello suele contar con la mediación de su hermano Agustín Pantoja o de alguna amiga íntima. “Cuando hubo que reunir dinero para su fianza, a mí me lo pidieron amigas suyas”.

A Diego Gómez se le dibuja una sonrisa en el rostro al recordar otro aspecto en el que cree que Isabel Pantoja se aprovechaba de sus fans: “Iban a Cantora y que, más o menos, les colocaba una bolsa a cada una para que encalaran la finca. Si es cierto que, en algún momento, alguna le haya podido ayudar en temas domésticos. Yo en mi época recuerdo a una señora de Barcelona. Era una mujer que cuando ella tenía conciertos en Barcelona y a lo mejor estaba siete días, era una cocinera extraordinaria”. La tonadillera no pasaba hambre tampoco gracias a ella: “Sobre todo quiero recordar que traía gazpacho. Cocinaba de maravilla”.

Laura Cuevas, hija del mayoral de Cantora, confirma muchas de estas anécdotas y recuerda otras más. Como aquella vez cuando Isabel Pantoja le pidió a un fan que la ayudase a pintar una pared de su finca porque era su cumpleaños, “sabiendo que se lo iba a hacer gratis. Al día siguiente no era una pared, era la pared, la piscina, el suelo y absolutamente toda la finca”. Destacan que siempre le ha gustado tener la casa llena de gente, pero que éstos no podrían estar quietos. También que los regalos debían ser buenos, como el jamón, que no puede ser uno normal, sino pata negra. “Siempre ha tenido un gran afán con el dinero y con que le den y le den más”.