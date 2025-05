María José Cantudo tumba a sus enemigos y confiesa la dolorosa herida que aún tiene abierta

María José Cantudo es contundente a la hora de presentarse en ‘De viernes’. De pie, sola en el plató a oscuras, la artista presume del buen hacer frente a las cámaras a lo largo de su vida: “He tenido una carrera tan brillante. Me siento tan orgullosa de lo que he hecho. Yo soy una gran profesional, intachable. Ahora voy a defender a la Cantudo. A esa pedazo de artista, a esa pedazo de mujer, que ha luchado toda su vida y nunca le hizo daño a nadie”.

Tiene motivos para estar orgullosa de su trayectoria, que se cifra en 52 años sobre los escenarios. “Una estrella que algunos han intentado apagar, pero que esta noche brilla con más fuerza si cabe”, anuncia Bea Archidona a la protagonista de la noche. “Con la justicia de su parte, María José Cantudo defiende su honor, tras 25 años de mentiras, calumnias y difamaciones”. Ella, plantada en el plató que va a conquistar, se muestra firme.

María José Cantudo planta cara a sus enemigos

La artista ha estado unos años manteniendo un perfil público bajo, pero este fin de semana ha querido ajustar cuentas con su pasado en el programa de Telecinco. También para detallar los problemas de salud que ha estado arrastrando los últimos tiempos y que ha condicionado su exposición mediática. Y es que ha batallado en silencio contra una fuerte depresión, además de haber sido operada de la columna, que le ha mermado mucho. Pero ahora tiene fuerzas renovadas para plantar cara a todos sus enemigos.

Por un lado, está la actriz Blanca Villa y María Jesús Nieto, a quienes decidió demandar en el año 2000 por sufrir ataques injustificados a su honor. “No voy a consentir que nadie diga algo que no sea cierto”, sentencia antes de poner a cada uno en su sitio, con un aviso a navegantes, pues recuerda que todas las batallas legales le han sido favorables. También la que le enfrentó a Villa: “La señora dice que ella hizo las canciones, porque era mi amiga. Mentira. Yo sé cosas de estas personas que, a mí, mis letrados, me dijeron que hay que sacarlas y yo dije que esto no lo saco, porque una tiene hijos y yo no soy de su calaña”, recuerda cómo no cayó en los mismos errores cometidos por otros.

Es más, le reprocha el hecho de que su padre falleciese sin poder saber que su hija llevaba la razón o, al menos, que la justicia se lo reconociese. Ese dolor le acompaña a día de hoy: “Eso es algo que no perdonaré nunca”. Una circunstancia que le provocó un gran sufrimiento personal y que le hizo caer en una profunda depresión en la que transitó durante cerca de 7 años. Es más, le duele ver imágenes de sus enemigas en pantalla y aunque le pidió al programa que no se las mostrase, al final se saltaron su única condición para conceder la entrevista: “No quiero verlas, he pedido no verlas”. Además, dice que no las conocía, pues una fue bailarina de su elenco en ‘Las leandras’ y no volvió a verla jamás. A la otra, a Blanca, dice tajante: “A la otra señora no tuve el gusto de conocerla”.

“Yo no tengo que perdonar a nadie. Hay un dinero que tiene que pagar, pero es para los abogados. Ella dijo que le perdonara las costas”, resume María José Cantudo la resolución judicial que le dio la razón en este entuerto hasta en tres ocasiones. La justicia fue contundente en su caso, aunque el dolor sigue latente a pesar del tiempo: “Cuando llevas años trabajando sin hacerle daño a nadie y salen unas personas que te dicen estas cosas, que eres mala madre, que eres no sé cuánto, me duele por mi familia, por mi hijo, por mi padre. Imagina que un padre que se siente orgulloso de su hija y de repente digan todo eso, se puso fatal. El daño que le han hecho a mi familia no lo perdono”.