Carmen Borrego vende a Ángel Cristo y destapa su estudiada estrategia

Ángel Cristo estaba haciendo un muy buen concurso en ‘Supervivientes’, aunque no a todos les gustase él. Se ganó la enemistad de sus compañeros desde el primer instante, incluso en la preconvivencia salió tarifando con Carmen Borrego, quien se convirtió en su principal enemiga hasta que ésta tuvo que abandonar por cuestiones médicas. Muy distinta a la salida del hijo de Bárbara Rey, que ha sido expulsado de forma disciplinaria por salirse del perímetro de seguridad y estar en paradero desconocido durante más de tres horas. No solo puso en riesgo su propia integridad, sino también la del equipo que salió a su búsqueda, que tuvieron que pedir ayuda incluso a las Fuerzas Armadas de Honduras. Es por eso que el programa decidió expulsarle, con unas feísimas declaraciones sobre las mujeres, a las que considera que solo saben hundir a los hombres. Pero tras escuchar la resolución de la cúpula y saberse expulsado, sentenció que precisamente eso era lo que buscaba con su actitud.

Bombazo en “Supervivientes 2024”: Ángel Cristo, expulsado de manera fulminante Telecinco

Podría ser una forma de proteger su autoestima ante un revés inesperado. Decir que sus acciones estaban medidas para provocar la expulsión disciplinaria puede ser un mecanismo de defensa, pero también puede que sea verdad. Es más, Carmen Borrego ha querido dejar claro que todo responde a una estrategia, pues él mismo ya se lo comunicó a sus compañeros de isla en las primeras semanas de ‘Supervivientes’. “Yo creo que Ángel Cristo, por lo que yo viví con él, lo tiene todo absolutamente pensado. Nada en Ángel es que, de repente, se le haya ocurrido, de hecho, en las primeras semanas de concurso nos contó que iba a estar el tiempo que él quisiera en el programa”, ha tirado de la manta la colaboradora este jueves en ‘Vamos a ver’.

Además, según Carmen Borrego, el hijo de Bárbara Rey tenía tan medido los tiempos, que incluso ya confesó cuánto quería durar en el concurso y el motivo por el que había aceptado la oferta de lanzarse desde el helicóptero: “Quería estar una semana, porque tenía problemas económicos y en cuanto consiguiera el dinero se marcharía. Él sabía que haciendo lo que hizo iba a ser expulsado del programa directamente sin ningún tipo de penalización. A él le da igual si queda mal o no”, continúa perfilando. Unas declaraciones que dejan entrever que todo estaba estudiado, que ha salido según los planes del protagonista y que ha sabido esquivar la penalización encontrando una laguna en el contrato que firmó con ‘Supervivientes’.

Esto ha horrorizado a Joaquín Prat, especialmente por los momentos de tensión que se vivieron cuando se le perdió el rastro durante horas y se temía lo peor: “Son las consecuencias de un acto individual sobre todo un colectivo. Me refiero en especial a esa gente que está trabajando en la productora del reality que ven que tiene la vida de un tipo en sus manos y que tienen que movilizar un helicóptero, las fuerzas navales de Honduras… todo lo que con un acto impulsivo e irreflexivo generas”. Ahora bien, también ha querido romper una lanza a favor de Ángel Cristo y rebajar un poco las críticas reinantes en el plató por su actitud. Lo hace destacando algo evidente para el desarrollo del programa y el disfrute de la audiencia, valorando su perfil como concursante: “Sí me ha gustado. Creo que no es justo que hablemos así de él por sus actos. Podía haber ganado hasta que protagonizó la bronca con Aurah Ruiz e hizo ese comentario sobre las mujeres”, sentencia.