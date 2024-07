Cristina Pedroche explica en el pódcast de Laura Escanes la firme decisión que ha tomado sobre su hija

Ya ha pasado casi un mes desde que las principales librerías del país colocaron en sus estanterías "Gracias al miedo", el primer libro de Cristina Pedroche. La presentadora aborda entre las 221 páginas de su ópera prima los peores momentos de su posparto, repleto de temores e inseguridades normales en muchas madres pero que se intensifican si eres una de las mujeres con más seguidores en Instagram de España.

Todavía de gira promocional, Pedroche ha visitado el pódcast de Laura Escanes, "Entre el cielo y las nubes", para profundizar en el contenido del libro y el origen de muchas de las inseguridades que todavía hoy arrastra. La presentadora ha sido una de las mujeres más cuestionadas y criticadas desde comenzó carrera ante las cámaras, y le da miedo que algún día su hija tenga que pagar esos platos rotos.

"Al segundo día de parir, escucho en el hospital unas voces poniéndome verde a mí, a mi marido y a mi hija en la puerta de la habitación. Me sentí tan desnuda, tan vulnerable, tan frágil… Pensé que si yo me estaba sintiendo frágil, que soy la que tengo que proteger a mi hija, esto está mal", comienza diciendo Pedroche ante Laura Escanes.

Fue entonces cuando comprendió que quería proteger la identidad de su hija por encima de todo y evitar que una sola imagen suya pueda trascender a la opinión pública. "Quiero que esté fuera del foco mediático. Si ella quiere algún día ser famosa y trabajar en la tele y se le da bien, pues no podré hacer nada…", explica.

La de Vallecas ha tomado la firme decisión de no exponer a su hija en sus redes sociales, y hasta esa postura ha sido cuestionada por algunos. "Decían que no enseñaba a mi hija porque es fea. ¿Qué culpa tiene esta niña que acaba de nacer para que digan esas mierdas? Entonces, estoy más que convencida de que no la voy a enseñar nunca", recalca.

Desde hace varios meses, y a raíz de estos miedos e inseguridades que la embargan, Pedroche se encuentra en tratamiento psicológico, tal y como ella misma explicó ante LA RAZÓN en la presentación de su libro a principios de junio: "Le dije a Dabiz que quería hablar con su psicóloga porque ya me conoce, ya conoce nuestra vida. Normalmente los terapeutas no cogen a dos personas de la misma pareja, pero ella me atendió porque entendía que en ese momento tan vulnerable no quisiera tener que contar todo, de cero, a un desconocido".