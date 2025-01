El curioso e inesperado vínculo de Joaquín Prat y José Luis Martínez Almeida

José Luis Martínez Almeida va a convertirse en papá. El alcalde de la Comunidad de Madrid ha dado un giro radical a su vida en los últimos dos años, pero especialmente en el último año, cuando ha pasado a ser un hombre casado y con un bebé en camino. Su relación con Teresa Urquijo le ha hecho trastocar sus prioridades y ahora entiende la vida desde otro prisma. Se le ve feliz. “Pronto seremos tres en la familia”, escribía él para anunciarle al mundo del embarazo de la nieta de la prima del Rey Juan Carlos. Era de esperar que este mensaje se llenase de infinidad de muestras de cariño y felicitaciones por la buena noticia. También ha sido motivo de análisis en muchas tertulias de televisión, como así ha sucedido en la mañana de este lunes en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco. Una oportunidad única para conocer un detalle que hermana al político con el presentador del espacio, Joaquín Prat.

Después de analizar las claves de este feliz anuncio y las correspondientes felicitaciones de los colaboradores del matinal de Mediaset, se ha desvelado un curioso detalle. Ha sido Verónica Dulanto la que ha tirado de la manta al hablar de una coincidencia que, para ella, no había pasado desapercibida y que no ha podido evitar compartir con la audiencia. Una cuestión que, sin embargo, no tenía la más mínima intención de confesar Joaquín Prat, quien ya había caído en la cuenta. “Oye, que yo no sabía que Almeida nació el mismo día que aquí el señor Prat”, decía la coopresentadora, sorprendiendo a propios y extraños.

Verónica Dulanto y Joaquín Prat en el plató de 'Vamos a ver' Mediaset

El día en cuestión es el 17 de abril de 1975. “Exactamente el mismo día, del mismo mes, del mismo año”, reconocía Joaquín Prat a la revelación de su compañera de programa. El presentador y el alcalde de la Comunidad de Madrid tiene ahora 49 años y soplan las velas de sus respectivas tartas de cumpleaños el mismo día. Han tenido vidas paralelas que les han llevado por otros derroteros, lo que hace creer a Alexia Rivas que el comunicador se conserva mejor al inevitable paso del tiempo: “Pues estás tú mejor que él, la verdad”. Un halago para él, que reconoce que “no esperaba que dijeras eso, la verdad. Fíjate, él alcalde de Madrid y yo presentador de televisión”. Un día en el que nacieron dos mediáticos que, insiste la colaboradora, no tienen punto de comparación en cuanto a belleza, dejando a un lado sus vertientes profesionales: “No hay que tener filtros. Pero a ver, a mí me parece un gran alcalde, pero es más guapo Joaquín”, sentencia dando por finalizada la cuestión.