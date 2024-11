Gema López abronca a Carmen Lomana por no ayudar a las víctimas de la DANA: “Es clasista”

Son muchas las muestras de solidaridad que se están viendo estos días con el pueblo valenciano y otras regiones españolas asoladas por el paso de la DANA. Todos están volcados con ellos, haciendo lo posible por auxiliarles ante la inacción de las instituciones responsables. Mientras unos y otros se echan las culpas y se reparten las responsabilidades, el pueblo actúa y los líderes de opinión dicen lo que piensan. Es aquí donde se producen deslices, como el protagonizado por Carmen Lomana en ‘Espejo Público’, llegando a molestar a Gema López ante la idea de que muchos voluntarios se sientan ofendidos por lo que considera “clasismo”. Un nuevo enfrentamiento entre ambas que ha dividido a la audiencia, que rápidamente acudía a las redes sociales para apoyar el discurso de una o la reacción de la otra.

“Hay mucho postureo y estupidez. Hay muchos que van a hacerse la foto”, denunciaba en un primer momento Carmen Lomana lo que ha visto entre los influencers que se han desplazado a mancharse de barro en Valencia. Claro está que muchos rostros conocidos han trabajado como un voluntario más y que su popularidad ha ayudado a centrar el foco en el epicentro de la tragedia. Pero también los hay que se han querido lucrar al asociar su imagen a la iniciativa popular, algo que ella no estaba dispuesta a hacer: “Yo parto de la base que adoro Valencia. Iría en peregrinación, pero yo soy la última persona que me necesitan ahí. Yo voy allí y me dirían, ¿esta cantamañanas qué hace aquí? Tengo un enorme respeto por esa gente”, decía la socialité desde el programa de Antena 3 en el que colabora.

Sus palabras no han sido nada bien recibidas por Gema López, que ha condenado esa inactividad o, al menos, las razones que ha ofrecido para excusarla: “Estoy de acuerdo contigo en la primera parte, pero nadie de los que estaba ahí sabía quitar barro. Es coger una escoba y empujar. Esa frase me parece que no es mantener el respeto a la gente de allí”, le abroncaba en directo en ‘Espejo Público’. “Otra cosa es decir que tengo una edad, hay otra gente. Eso suena a clasista. Nadie sabe quitar barro, hasta que te llega el barro”, sentenciaba.

Carmen Lomana no ha querido entrar en debates, sabe muy bien cuál es su postura respecto al drama que asola ahora la Comunidad Valenciana: “Yo sé lo que he dicho y he querido decir. No me sentía capaz yendo allí y no sintiéndome útil”, se defendía del ataque recibido. A lo que Gema López ha regresado con una nueva pulla, invitándola a acudir a la zona de la catástrofe “cuando puedas ponerte tacones allí”, es decir, cuando el trabajo esté hecho y su presencia no sea necesaria. Una vez más, la socialité se reafirmaba en sus palabras: “Yo sé lo que he dicho, lo que quería decir y la angustia que hemos sentido todos. Fíjate, no me sentía capaz de ir allí para no sentirme útil realmente. Creo que era más útil en el primer momento llevando cosas que se necesitaban”, recalca, antes de dar por zanjada la discusión.