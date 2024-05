La íntima respuesta de Carmen Borrego a si “le chillaba la ardilla” en 'Supervivientes'

Este jueves, Joaquín Prat analizaba lo último que ha dado de sí ‘Supervivientes’, contando con la inestimable colaboración de Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. Como concursante de honor de esta presente edición, aunque su paso por la isla haya sido anecdótico, la hija de María Teresa Campos responde encantada a las dudas que le surge al presentador sobre la cotidiana vida en Cayo Cochinos. Sin embargo, esta vez su predisposición a despejar los misterios tras las cámaras del reality han dejado sobre la mesa de debate detalles sobre la higiene más íntima de la hermana deTerelu Campos. Cuestiones que desde la producción del programa dejan fuera de la edición de montaje, pero que ahora ha quedado reflejada en una escatológica conversación en pleno directo.

Carmen Borrego en 'Supervivientes 2024' Mediaset

Todo ha venido tras comentar las imágenes del reencuentro entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun. La pareja lleva dos meses separada y, como era de esperar, nada más tenerse en frente se han comido a besos y han aprovechado cada poro de su piel para sentir al otro. Ni tan siquiera la comida, una suculenta cena romántica, fue capaz de que el famélico concursante le quitase los ojos encima a su chica: “Solo tengo ganas de hablar contigo, mi amor, no tengo ganas ni de comer ni de nada más”, que además se derretía con el aroma de su amada: “Cómo hueles, hueles genial”. Este detalle llamó mucho la atención de Joaquín Prat, que ha querido que su compañera en plató le explicase cómo es posible que le dé tanto valor al olor en un lugar donde tienen serias dificultades de higiene.

“Es que mira que es curioso. Allí no nos podemos lavar. No tenemos suficientes productos para lavarnos. Pero, llega un punto, a mí, por lo menos, que no te das cuenta de cómo huelen tus compañeros. Sin embargo, cuando llega alguien de fuera, por ejemplo, cuando estábamos con Laura Madrueño, ahí sí que hueles y dices, qué bien huele”, la detallaba Carmen Borrego al presentador para que se hiciese a la idea. Lo que no se esperaba era la osada pregunta directa sobre su propia higiene más íntima: “Pero, a ver, ¿en algún momento te chillaba la ardilla?”, lanzaba sin andarse con medias tintas Joaquín Prat, dejando a su colaboradora en shock. Como ésta no reaccionaba, le quiso reformular la pregunta: “Que si te olí la axila”.

Joaquín Prat y Carmen Borrego Vamos a ver

Al final, dispuesta a despejar dudas, aunque sean en terrenos tan íntimos como su higiene personal, Carmen Borrego no tuvo reparos en contestar: “Yo no soy una mujer de sudar mucho. Algunos de mi alrededor en ‘Supervivientes’ sí, pero no lo voy a decir. Yo es que sudo muy poco, pero notas mucho los que viene de fuera recién duchados”, puntualizó. Aunque la pequeña de las hermanas Campos siempre ha tenido un gran pudor a la hora de tratar según qué cuestiones en público, parece sentirse cada vez más cómoda en entrar en terrenos delicados. Quizá porque otras parcelas que la rodean hacen demasiado ruido, como la familiar por culpa de su hijo y su nuera, que prefiere entretenerse entre chanzas y no tanto analizando el cisma en el clan.