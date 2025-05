Jeimy y Yulen Pereira: muchas mentiras y un bebé que hace estallar una guerra

Jeimy Báez, quien saltase a la fama por ser la exnovia de Carlo Costanzia cuando comenzó su idilio con Alejandra Rubio, vuelve a ‘De viernes’. Se siente como en casa, aunque esta vez, al hablar sobre el hijo que espera junto a Yulen Pereira, ex de Anabel Pantoja, tan solo espera “que se acabe pronto”. Esta noche no es fácil para ella, pues se enfrenta al esgrimista en puntos sobre el vástago que esperan en el que uno de los dos miente. Sus versiones son irreconciliables e irremediablemente uno no cuenta la verdad.

La primera en tomar la palabra es ella, que mantiene que “ha llegado a un punto esto que está castaño oscuro y lo estoy pasando mal. Me duele, es mi hijo, mi primer hijo y creo que me senté aquí y fui lo más honesta que pude sin hacer daño a nadie. Y creo que se está mintiendo y diciendo cosas que yo no dije”. Lo mismo le acusa su ex, que al final reconoce que el bebé que espera sí es suyo, pese a que al principio lo negó rotundamente.

Jeimy y Yulen, dos padres obligados a entenderse

Yulen Pereira describe esta situación con pesar: “Estoy saturado, sobrepasado. Hay muchas cosas que no se dijeron y se debía haber dicho. Me dejó como una persona que no se responsabiliza de sus actos y son palabras bastante fuertes. Es demostrable que siempre he estado ahí y siempre he dicho lo mismo y no voy a cambiar mi posición. Dije desde el minuto uno que iba a estar ahí”, sentencia el joven. Ahora, al ser preguntado sobre si es el padre del bebé que espera Jeimy, ahora es rotundo, pero respondiendo de manera distinta a anteriores ocasiones: “Por supuesto”. Antes lo negaba…

Yulen cree que Jeimy no quería desvelar su nombre realmente, que se le escapó la paternidad del niño en ‘De viernes’. Eso sí, niega que en ningún momento le haya prohibido a la madre desvelar su identidad, aunque él mismo esquivaba esta cuestión semanas atrás. De hecho, aseguraba haberse enterado del embarazo de su ex por redes sociales “como todos vosotros”. Después unos mensajes de WhatsApp dejaban claro que mentía. Ahora plantea que le da pena que no se enterase por ella que el bebé que esperan es un niño.

Jeimy planteó la idea de que Yulen firmase un documento para renunciar a la paternidad y así quitarle toda responsabilidad sobre el pequeño, pues era lo que él quería. Ahora el esgrimista niega esa versión y deja claro que no firmó ese papel porque sí quiere ejercer de padre, aunque su ex le tiene bloqueado en todas partes: “Si soy el padre, me haré cargo del hijo. ¿Cómo voy a firmar un papel en el que rechazo la paternidad? ¿En qué cabeza cabe eso? No, eso yo no lo haría y por eso no firmé, evidentemente”. Además, dice que Jeimy tiene su número y que puede llamarle cuando desee, que él le brindará su apoyo y ayuda cuando lo necesite: “Por supuesto que sí, lo sabe ella, lo sabe la familia”.

Jeimy, por su parte, tras oír estas declaraciones, le acusa de nuevo de mentir. Primero por cambiar de versión hasta tres veces sobre si sabía de la existencia del embarazo. Después porque deja claro que estuvieron un mes hablando sobre interrumpir el embarazo, que él planteaba esta posibilidad, porque “no quería ser padre, no quiere y no quiere”. De ahí que le facilitase la idea de firmar la renuncia, pero también se niega: “No quiero que reconozca a mi hijo porque se le esté obligando”, sentencia. Además, deja claro que ha aceptado todas sus decisiones, aunque no las comparta.