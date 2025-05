A Jeimy Báez se le escapa quién es el padre de su bebé tras negarse a desvelarlo

Jeimy Báez, la ex de Carlo Costanzia, ha dedico aclarar todas las dudas en ‘De viernes’. Lo hace tras causar furor en redes sociales con su inesperado embarazo. Y es que está muy avanzado y nadie sabe quién es el padre realmente. Mucho se ha especulado con la idea de que podría ser Yulen Pereira, quien fuese novio de Anabel Pantoja. Otros incluso ponen el foco en Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, así como un chico anónimo con el que se le ha visto. También se ha planteado la opción de que haya querido ser madre soltera.

¿De quién es entonces el bebé? Sobre esto ha arrojado luz, así como de cuánto está, pues se le presupone que su gestación ha superado ya el primer trimestre. Todo el misterio que rodea su embarazo acaba hoy. También se enfrenta a las reacciones variopintas que se han producido desde que se ha conocido la buena nueva. Y es que Alejandra Rubio, por ejemplo, fue mucho más elegante que ella cuando la otra quedó embarazada. Un bebé siempre es motivo de felicidad y la hija de Terelu Campos no quiso arruinarle el momento. No fue la decidió de Jeimy en su día.

Jeimy Báez desvela de cuánto está y más detalles

La joven ha dado la bomba. Se enteró de que estaba embarazada “a los 20 días de entrar en la casa de ‘GH Dúo’. Dentro de la casa”. La que fuese novia de Carlo Costanzia entró en el reality junto a José María Almoguera, primo de la novia de su ex. Se comenzó a encontrar mal en la casa y pensó que era fruto de los nervios del concurso y la ansiedad. Pero llegaron las primeras náuseas y recuerda sus arcadas con “un yogurt y una papaya, que tuve que salir corriendo”.

Así confiesa cómo de cachondeo pidieron una prueba de embarazo para Marieta, novia de Suso Álvarez. Después, ya sin tanta broma, pidió un test para ella, el cual resultó ser positivo. Destacan la discreción de la dirección del programa con la noticia bomba, pues han pasado meses y han seguido guardando silencio y no ha sido hasta que ella misma ha querido dar la buena nueva cuando han tratado el tema en sus platós. “Me aconsejaron incluso ellos que lo mantuviésemos en secreto y me acompañaron fuera al ginecólogo. Estoy súper agradecida. Me entraron los llantos, fue un shock, me cogieron incluso las manos. Recuerdo la frase que me dijeron que ‘esto no es un tumor, es un bebé, ahora tomas tú las decisiones’”.

Jeimy confiesa que pudo avisar a su madre para contarle que iba a ser abuela. Después regresó al concurso y no se lo confirmó a ningún compañero. Ya después comenzó a decírselo a sus seres queridos. ¿Y el padre? “Él fue de los primeros también”, confiesa que fue tras salir. No fue un bebé buscado, pero al recibir la noticia dice que sí es deseado. Jeimy finalmente reconoce que está de 22 semanas y que está esperando un niño. Está ilusionadísima con la idea y el rostro se le ilumina al confesarlo. Por ahora no ha decidido nombre. Si fuese niña quería Julia u Ona, pero al tratarse de un varón, quiere rendir homenaje a su hermano fallecido, haciendo una fusión de nombres que aún está estudiando.

¿Quién es el padre del bebé de Jeimy Báez?

Se han planteado como posibles padres a Yulen Pereira, Manuel Cortés y un anónimo. También la opción de que no haya papá, pues ella quiera aventurarse en la maternidad en solitario. Con el ex de Anabel Pantoja dice que nunca existió una relación como tal, que se citaban, disfrutaban de su mutua compañía, pero sin compromiso ni ataduras. Tras varios rodeos, le sueltan directamente la pregunta si es Yulen el padre de la criatura, a lo que ella se planta: “No va a salir de mi boca quién es el padre de mi hijo. Lo siento. No lo voy a confirmar y tampoco lo voy a desmentir. Es un tema delicado. Se han tomado decisiones que tengo que respetar. Decisiones que tienen que ver con el bebé, con la pareja”. Con ello confirma que será madre soltera y que el bebé no contará con esa figura paterna. Al menos por ahora.

“Yo sola no estoy. Se ha visto mis amigas, mi madre, mi familia. Sola no se puede decir que estoy. De momento yo no sé qué papel va a tener más adelante. De momento, yo soy la que se está encargando de todo y así está siendo, pero que no es un drama ni soy víctima de nadie. Esta es mi decisión, yo soy feliz con esta decisión, estoy conforme con la decisión que ha tomado todo el mundo, que era la decisión que se quería tomar. Lo único que puedo hacer es respetarlo”. Vuelven a plantear que Yulen es el posible padre, que ella ya lo habría confirmado tras las cámaras. Se niega a decirlo y cree que debe ser él quien dé el paso: “Yo solo quiero lo mejor para mi hijo”. Al final, respondiendo las preguntas y planteando si Yulen podría pensar que el bebé es de otro, ella sentencia: "Si él lo cree, me sorprendería". Aquí todos estallan: "Lo acabas de confirmar. Acabas de confirmar que es de Yulen". Ella no sabe dónde meterse.