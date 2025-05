Jeimy Báez, ex de Carlo Costanzia, anuncia su embarazo y desconcierta a todos: "Gracias por sostenerme"

Jeimy Báez ha vuelto a sacudir las redes sociales, y esta vez no ha sido por sus palabras ni por su paso por un reality. La exconcursante de "GH Dúo 3", y conocida en la crónica rosa por haber sido pareja de Carlo Costanzia -actual novio de Alejandra Rubio- ha anunciado por sorpresa que está embarazada. Lo ha hecho con una serie de fotos en Instagram en las que se la ve con una barriga más que evidente y una sonrisa aún más grande. La noticia ha generado sorpresa… y muchas preguntas.

Las imágenes, que parecen tomadas en lo que sería una baby shower frente al mar, muestran a la dominicana vestida de blanco, rodeada de amigas, globos y un oso de peluche gigante como decoración. En otras fotos se aprecian patucos, un chupete dentro de una caja de cristal y, sobre todo, un ambiente de alegría y celebración. "Gracias por sostenerme", escribió Jeimy, agradeciendo el apoyo de su círculo más cercano.

Sin rastro de su pareja

El detalle más comentado no ha sido solo la alegría, sino la evidente ausencia de pareja en las fotos. No hay rastro del futuro padre, y eso ha disparado las especulaciones. La periodista Marisa Martín Blázquez, desde el plató de "Fiesta", no dudó en apuntar que la gestación parece avanzada: "Por el volumen de la tripa, diría que está de cinco o seis meses. Que no aparezca el padre puede significar dos cosas: o no quiere que se sepa quién es o ha decidido ser madre soltera".

Y es que en la historia sentimental reciente de Jeimy tampoco hay demasiadas pistas. Su última relación conocida fue con el esgrimista Yulen Pereira, ex de Anabel Pantoja, con quien fue vista en actitud cercana a principios de año, aunque aquello no prosperó.

La noticia llega tiempo después de su comentada ruptura con Carlo Costanzia, a quien retrató en televisión como un novio problemático y poco estable. "Fue intermitente y tóxico. Él tenía una necesidad: conseguir un piso para no volver a prisión", contó en su momento en "¡De Viernes!".

Ahora, con Carlo, padre de un hijo junto a Alejandra Rubio, Jeimy también está a punto de formar su propia familia. Aunque el misterio sobre el padre sigue sin resolverse, lo que queda claro es que ella está feliz, empoderada y lista para esta nueva etapa. ¿Madre soltera por decisión? ¿Una historia aún por contar? El tiempo, y quizá su Instagram, lo dirán.