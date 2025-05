Jeimy Báez se come sus propias críticas a Alejandra Rubio tras su embarazo sorpresa

Sorpresa mayúscula la que nos tenía preparadaJeimy Báez, la que fuese novia de Carlo Costanzia. Está embarazada y el revuelo en redes sociales este domingo ha sido ingente. La joven se dio a conocer justo después de que el hijo de Mar Flores se diese sus primeros besos públicos con Alejandra Rubio. Al día siguiente de salir su portada, la ex ocupaba un plató denunciando la traición de la que decía ser víctima y advertía a la hija de Terelu Campos del sufrimiento que iba a arrastrar al lado del polifacético artista.

Después cambió un tanto la estrategia y pasó al modo crítico, al comprobar que era difícil forzar una ruptura entre ambos. Más después, cuando unos meses más tarde se anunció a golpe de exclusiva que estaban esperando su primer hijo en común. Ahí es donde Jeimy redobló sus críticas. Esas que ahora se le han vuelto en su contra.

Portada en la que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaban su embarazo Hola

Jeimy Báez sufre las críticas en sus propias carnes

Este domingo, la que fuese concursante de ‘GH Dúo’ como pareja de José María Almoguera, ha dejado a todos en shock en las redes sociales. Lo hace al anunciar que espera su primer hijo, fruto de su relación con… ¿cómo? No se ha dicho el padre, siendo este uno de los grandes misterios del momento. Se desconoce si tiene actualmente pareja, pues lo último que se supo del estado de su corazón es que estaba iniciando un romance con Yulen Pereira, quien fuese novio de Anabel Pantoja. Corría el mes de febrero y no se ha vuelto a saber si siguen adelante con su romance –ahora con bebé a bordo- o si rompieron tiempo atrás. Misterio.

Jeimy Báez embarazada Instagram

Pero no son pocos los seguidores de Jeimy Báez, especialmente los defensores de Alejandra Rubio, que han caído en la cuenta. La ex de Carlo Costanzia ha caído en su propia trampa y si tenía algún problema al definir a según qué tipo de chicas, al final se ha convertido en una de ellas. Es decir, criticó mucho que dieran el paso de ser papás, tras quedarse embarazados unos meses después de su primer beso. La ex no lo veía lo más lógico, aunque prefería no entrar demasiado y con cierta ironía les deseaba “que duren por ese niño”. Ahora ella se ve en las mismas, teniendo su primer hijo con una persona que acaba de llegar a su vida, aunque aún no le ponga rostro. Eso sí, son muchos los que ya dan por sentado que sería el esgrimista el afortunado papá.

Jeimy Báez llegó a hablar sobre el hijo de Carlo Costanzia durante su paso por ‘Gran Hermano Dúo’. Fue un boom cuando el kiosco rosa recogió la buena nueva de que la hija de Terelu Campos estaba embarazada: “Cuando salió del embarazo, a mí me levantaron a las nueve de la mañana con cien llamadas de ‘están embarazados, están embarazados’. Me sorprendió igual que a vosotros, pero es que yo ya no tenía que decir nada de eso. Es algo inocente y de ellos”, sentenciaba la joven, que reconocía además que durante su relación el novio de Alejandra Rubio ya le planteó la idea de ser padres juntos. Eran otros tiempos y ahora están cumpliendo este sueño por separado.