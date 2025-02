Carmen Lomana cuenta la verdad sobre lo suyo con el novio de Ágatha Ruiz de la Prada

Carmen Lomana se sentaba en ‘De viernes’ para hablar sobre su libro, pero la actualidad manda y el nombre de Ágatha Ruiz de la Prada ha sido muy mentado. También el de su novio, José Manuel Díaz Patón, con el que ha vivido una intensa batalla mediática. El abogado comenzó diciendo en numerosas ocasiones ante los micrófonos no saber quién es, incluso pedir a los reporteros que le explicasen de dónde había salido esta señora. Después cambió el discurso y dejó caer que “yo no he hablado de lo nuestro”, para después comenzar con ataques muy poco elegantes, como llamarla “momia calcinada” y mofarse de su edad. La diseñadora, a su lado, se reía de todo, aunque tiempo antes eran íntimas desde la década de los 80.

Han terminado muy mal, después de que le avisase de una supuesta infidelidad por parte de Pedro J. Ramírez y recomendarla que dejase de hablar mal en público del padre de sus hijos. Dice que su amiga no se tomó a mal el aviso de lo que sucedía a sus espaldas, pues mantiene que “era consciente de lo que sucedía” y que “no le dio importancia”, porque “eran lo que se llama ahora un matrimonio abierto”. El público se revuelve en sus sillas, los colaboradores celebran este detalle al saber que traerá cola y generará nuevas batallas mediáticas. Pero continúa recordando sus encontronazos, como cuando le dio un ‘like’ en redes sociales a Cruz Sánchez de Lara, actual mujer del periodista, lo que hizo estallar a su amiga, mandando a su secretaria llamarla para pedirle que eliminase ese rastro público.

Ágatha asegura que la socialité intentó “buitrear” con su pareja, dando a entender que buscó robárselo. Carmen Lomana no solo lo niega en rotundo, sino que dice que Patón es radicalmente lo opuesto al hombre por el que pudiese sentirse atraída. Quiere zanjar en numerosas ocasiones este tema y parafraseando a Umbral subraya que “vengo aquí a hablar de mi libro”. Pero la polémica está servida y al final entra al trapo: “Yo de Ágatha puede aguantarlo todo, hasta que me insulta, que lo ha hecho, pero de éste, no”. No le tiene gran aprecio. Dice que solo se han visto una vez en su vida, a pesar de que ella es la madrina del hijo de uno de sus sobrinos. Fue en una quedada en casa de personas que tienen en común, pero asegura que le vio leyendo una revista y poco más. No le llamó la atención. Y asegura que si hubiese tenido una relación con él se acordaría y le invita a mostrar una simple prueba que demuestre que entre ellos ha existido un roce romántico o festivo.

José Manuel Díaz-Patón y Ágatha Ruiz de la Prada Gtres

Carmen Lomana ha estado espléndida en su paso por ‘De viernes’ y son varios los colaboradores que coinciden en que ojalá les visitase más. Y es que antes de hablar de su libro de memorias, también ha valorado cómo el novio de Ágatha Ruiz de la Prada está aprovechando el tirón para hacerse famoso. Algo que le hace valorar también las otras entrevistas de la noche, como el cara a cara de Adara Molinero con su ex de ocho meses, Álex Ghita, o la que ocupará su asiento minutos después, Claudia Bavel, que acude para hablar de su supuesto romance con Iker Casillas, con pruebas en su mano. “Oye esto es todo un negocio, lo de hacerse novios y ponerse luego verde”, dice encantada por el espectáculo que ha presenciado, aunque parece que no conozca lo más mínimo a los protagonistas.