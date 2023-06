"Los Jueves Rosas" con Marina Esnal: el triste declive que sufre María Teresa Campos

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. No entiendo otra manera de hacer periodismo, sea rosa o de cualquier color. Bienvenidos a “Los Jueves Rosas”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen después de darle al play.

Capítulo 69

"Hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida, encontré lo que es el amor de verdad". Tras esquivar preguntas y ofrecer flacas respuestas, ha dado por fin la cara y ha salido del armario: "He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en la crianza de mis hijas. Es la persona que más quiero en este mundo y esa persona se llama Fran Antón. Gracias por regalarme a una familia maravillosa y por querer tanto a la mía. Me gustaría que fuéramos felices toda la vida, que esto durara toda la vida. Me caso en septiembre y en Melilla. Muchos me dicen que me ha cambiado el carácter y ha sido gracias a ti, Fran. Te quiero".

Estas palabras pronunciadas por Kiko Hernández han cambiado la historia de la televisión dado que es la primera vez que el tertuliano se abre el canal tras más de veinte años trabajando en la pequeña pantalla.

Por todos es sabido que es uno de los rostros más herméticos de Telecinco y su vida privada siempre ha sido objeto de debate. Ahora todo eso ya es historia y hoy lo analizamos al detalle durante este podcast.

El estado de salud de María Teresa Campos también ha sido objeto de debate en los últimos días tras las duras declaraciones de su hija, Terelu Campos: "No voy a ocultar que es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo importante", ha asegurado recientemente. "No sé si se lo voy a contar porque tampoco sé si es bueno para ella. Sabe que yo presento 'Sálvame'... pero apenas lo ve. Y cuando lo ve le hace ilusión. Me dice: 'Ay, mi hija, mira qué guapa'. Ya no me riñe, y lo echo de menos", dice sobre el final de 'Sálvame'.

La periodista María Teresa Campos Gtres

No hay duda de que la matriarca del clan Campos atraviesa su momento más delicado de salud. Un tema que acaparará una mayor expectación el próximo domingo, día en que la comunicadora cumplirá 82 años rodeada de los suyos.

Además de esto, hablamos sobre la última entrevista de Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne, sobre la vida personal de Silvio Berlusconi tras su fallecimiento o de las duras declaraciones de Alessandro Lequio contra Victoria Federica.

Alessandro Lequio en 'El programa de Ana Rosa' Mediaset

No os perdáis cada semana este podcast de LA RAZÓN en el que solo se pretende entretener con informaciones y opiniones que consigan que los oyentes desconecten durante unos minutos de la realidad.