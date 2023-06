El revelador mensaje que Terelu Campos envió a Óscar Cornejo cuando se enteró del final de “Sálvame”

El pasado 6 de mayo se hacía público que “Sálvame” llegaría a su fin después de más de 14 años en antena y tras haberse convertido en un icono de la cultura popular. Las reacciones no se hicieron esperar y el equipo del programa criticó que se enteraron de que se quedaban sin programa a través de la prensa, en lugar de por la boca de sus jefes. Justo cuando se cumple un mes de la filtración de una noticia que desencadenó un terremoto social, Terelu Campos, una de las presentadoras del formato, se sincera sobre cómo vivió ese momento y cómo afronta esta incierta etapa profesional en la que se adentra.

“Estoy acojonada. Primero, me da mucha pena. No sé… Las cosas empiezan y se acaban, y fíjate, yo he empezado y acabado muchos programas en mi vida, pero bueno, yo creo que las cosas se pueden hacer de muchas maneras”, comienza explicando la presentadora de “Sálvame” en “Menudo Cuadro”, un podcast de Podimo conducido por David Andújar y David Insua, en un claro ‘tirón de orejas’ a los altos mandos de la cadena.

Además, Terelu Campos ha confirmado que se enteró de que el programa llegaba a su fin en pleno directo, mientras trabajaba junto a María Patiño: “Ella me enseña lo que se publica. Yo le digo: ‘¿Esto qué es?’, y se lo mando a Óscar Corneo. Le digo: ‘Óscar, ¿esto qué es?’ Y sólo voy a decir que él no lo sabía”.

Un revelador mensaje que confirma que ni siquiera uno de los máximos responsables de La fábrica de la tele, la productora bajo la que se desarrolla “Sálvame”, tenían conocimiento de que uno de sus formatos estrella estaba a punto de ser retirado de la parrilla de Telecinco.

Para terminar, Terelu Campos arroja la sombra de la duda sobre la forma en la que la prensa se enteró incluso antes que el equipo del programa de la noticia, y arroja la pelota a la cúpula de Mediaset: “Esa es la realidad. Siento que no les guste a algunos, pero fue cómo fue. Inventarse otra cosa me parece innecesario. ¿Que se iba a comunicar de otra manera? Yo no lo sé, yo no estoy en la dirección de la cadena. ¿Que hubo una filtración? Sí. ¿Cómo fue? No tengo ni idea?”.