Kiko Hernández da la cara en "Sálvame" y rompe su silencio sobre su boda con Fran Antón

Kiko Hernández ha vuelto al plató de "Sálvame" para dar la cara y responder a todas las preguntas sobre su boda con Fran Antón este fin de semana. Con la llegada del colaborador, la tensión se podía palpar en el ambiente. Tanto es así, que incluso Kiko ha mirado a Belén Esteban, algo que le ha reprochado muy dolida la de Paracuellos. Con dureza, Hernández le ha contestado que no lo ha hecho por el cariño que la tiene, después de haber dicho que le parecía vergonzoso el comportamiento de su amigo respecto a cómo estaba gestionando el tema.

El colaborador de "Sálvame", desde que se anunció su boda con Fran Antón el pasado jueves en el programa, no ha respondido a ninguno de sus compañeros y amigos del espacio. "Hay cosas de mi vida que comparto y otras que no. Lo decido yo porque es mi vida. Con mi vida hago lo que me da la gana", ha expresado sobre el asunto. "Yo no he dicho absolutamente nada. Nadie puede decir que yo me he casado. No puedo hacer un engaño cuando yo no me he pronunciado sobre ese tema. Y no es para promocionar ninguna obra de teatro... Me parecería utilizar muy sucio una noticia como esa", ha comenzado diciendo.

Pero conforme ha ido pasando el programa, poco a poco se ha ido abriendo el colaborador y, aunque no ha confirmado ni desmentido lo ocurrido, lo cierto es que ha confesado que "este fin de semana ha sido uno de los más felices de mi vida". Kiko Hernández incluso ha comparado la felicidad que ha sentido con la llegada de sus hijas, emocionado por la fiesta del sábado y por la cantidad de gente que ha estado alojada en su casa.

Respecto a esta felicidad, el colaborador ha sido muy tajante en lo que respecta haberlo compartido con sus compañeros. Según Hernández, "no era el día en el que tenían que estar ni lo tenían que saber" y que nunca, en ningún momento, estuvo tentado de contárselo a sus amigos, como es el caso de Marta López, con la que ha tenido un enfrentamiento en directo.

Esta reaparición de Kiko Hernández está siendo muy criticada en redes y muchos cibernautas están juzgando la actitud del colaborador, tachando al colaborador de "hacer el ridículo", "hipócrita" o de ir "subidito" con sus compañeros.