María Patiño cuenta la humillación de Carlo Costanzia a su suegra Terelu Campos: "Me dio una pena..."

La visita de Carlo Costanzia padre la semana pasada a “¡De viernes!” dio para mucho. Fue la primera vez que que Terelu Campos y él se encontraban en un plató de televisión, una oportunidad de limar asperezas después de que Makoke asegurara que el empresario no guardaba mucha simpatía hacia la suegra de su hijo.

“Si tú puedes demostrar lo que estás diciendo, te reto que esta persona tenga un solo documento, prueba o grabación donde yo hablo mal de las Campos. Apuesto lo que quieras. Aunque haya una amiga en común, no puede tener absolutamente nada y repito, apuesto lo que queráis, sobre un comentario mío sobre ella o cualquiera de las Campos. Sería tonto sabiendo que su hija va a tener un hijo con mi hijo”, expresó en el plató, dejando claro que no tiene ningún problema con Terelu ni con ninguna otra Campos.

Sobre esta entrevista, María Patiño ha incidido en un comentario de la que fuera su amiga y compañera en “Sálvame”. La periodista y presentadora de “Ni que fuéramos Shhh” entiende como una “humillación” la petición que Carlo Costanzia hijo realizó a Terelu Campos, a la que ella cedió por la paz familiar.

“Ella dijo, que a mí me dio una pena… Dijo Terelu: ‘Carlo me ha pedido que no lo nombre, que no hable en el plató de él’”, recuerda María Patiño. Un deseo que bajo su punto de vista somete a Campos, sobre todo teniendo en cuenta que él mismo visitó “¡De viernes!” en varias ocasiones hace solo unos meses, y que probablemente lo hará de nuevo cuando necesite dinero para mantener al bebé que espera junto a Alejandra Rubio.

María Patiño en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

“Veo a Terelu midiendo sus palabras, teniendo al abuelo enfrente, que está ganando una pasta como todos… Que tenga que aguantar que (Carlo) le diga que no hable de él…”, reflexiona Patiño, que insiste en que le parece “una humillación” a la que Campos no tendría que haber cedido.

“La humillación de que tu yerno te diga que no lo nombres, que es un tío público que gana pasta con esta historia, y que el abuelo de la criatura te deje en ridículo para tapar a tu hija… Escúchame, los enemigos los tienes al lado, Terelu. (...) Todas las mierdas que van a producirse en ese hospital, nos vamos a enterar”, comenta María Patiño, en relación a las filtraciones de información que podrían llegar de parte de la propia familia llegado el momento del parto de Alejandra Rubio.