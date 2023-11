Miren Ibarguren y Alberto Collado se casan en secreto, pero si filtra una foto

Miren Ibarguren y Alberto Caballero ya son marido y mujer, un año después de convertirse en padres. La noticia la han tratado de mantener alejada de los medios lo máximo posible, pues no querían que la atención mediática echase por tierra sus planes de casarse como habían diseñado. Sin embargo, la tiktoker Anna Gurguí ha hecho saltar la liebre sobre esta buena nueva que la pareja ha preferido guardarse a modo de secreto: “La actriz Miren Ibarguren y Alberto Caballero se casaron el pasado viernes por lo civil”, desvelaba la joven estrella viral. Además, daba más detalles sobre cómo ha sido el enlace, el look nupcial elegida por la intérprete y demás curiosidades e invitados estrella.

Imagen de la boda de Miren Ibarguren y Alberto Caballero Socialité

Algo que ha recogido también el programa de María Patiño, ‘Socialité’, que se ha puesto en contacto con los protagonistas para tener sus primeras palabras tras su cambio en el Registro Civil. Confirmaron el intercambio de alianzas, pero “no quería hacer declaraciones”, aseguran desde el programa de Telecinco. Eso sí, el tanto de la primera foto de la ceremonia se lo ha llevado este espacio de fin de semana y en ella podemos ver a la intérprete vestida de novia tras haberle jurado amor eterno a su ya esposo, con el que mantiene un romance de más de diez años.

“Miren estaba guapísima, llevaba un traje de chaqueta blanco”, detallaban desde TikTok y se pudo ver después en la fotografía de ‘Socialité’. La boda ha tenido lugar en Madrid, teniendo el banquete programado en un popular restaurante a las afueras de la capital, especializado en la gastronomía vasca bajo la visión del chef Íñigo Pérez. Para asegurar la intimidad de la actriz y del director de ‘La que se avecina’, el establecimiento reservó uno de sus salones a su discreta boda, para que disfrutasen a sus anchas con sus seres queridos, sin tener que preocuparse por las miradas indiscretas.

Imagen del restaurante de la boda de Miren Iberguren y Alberto Caballero Socialité

Y es que no solo Miren Ibarguren y Alberto Caballero llamaban la atención de los presentes, también lo hacían sus famosos invitados. Al enlace acudieron muchos de los compañeros de la serie de Telecinco, con los que llevan años compartiendo vivencias en el set del rodaje y también fuera de cámaras. Así lo hizo Loles León o Álex de la Croix, que respetaron a rajatabla las indicaciones de los novios, que expresaron su deseo de blindar su enlace también en las redes sociales: “Miren y Alberto se lo piden a sus invitados. No quieren que nadie sepa que pasaron por el altar y eso que su relación no es ningún secreto, ya que llevan 10 años juntos y tienen una hija en común”, reflexionan desde ‘Socialité’.