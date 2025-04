Rafa Mora da pistas sobre su posible regreso al nuevo "Sálvame" de Televisión Española

Quedan dos semanas para que “La familia de la tele” aterrice en la parrilla del ente público. El nuevo magacín de La 1, cuyo estreno está previsto para el próximo 22 de abril, estará conducido por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, y contará con la participación destacada de Belén Esteban como colaboradora especial, combinando a lo largo de su emisión contenido de entretenimiento, humor y actualidad.

Entre los colaboradores se espera la participación de rostros conocidos como Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval o Marta Riesco, un plantel con sabor a Telecinco que recuerda al de los mejores años de “Sálvame”.

Pero desde la productora del programa anunciaron que nuevos colaboradores podrían sumarse en el futuro, y algunos ya han puesto sus ojos en otro viejo rostro conocido de la cadena de Fuencarral: Rafa Mora.

Rafa Mora da pistas sobre su regreso a la televisión

El valenciano se ha mantenido alejado de la pequeña pantalla desde que “Sálvame” llegó a su fin. Ahora está centrado en sus redes sociales y, sobre todo, en su carrera como policía. Mora se presentó a las oposiciones y no solo aprobó, sino que obtuvo muy buena nota. Un camino en el que quiere seguir y del que, de momento, no tiene pensado salir.

Rafa Mora en una d sus intervenciones en "Sálvame" Mediaset Telecinco

“En ‘Sálvame’ fueron unos años increíbles donde crecí mucho como colaborador rodeado de los mejores, pero al terminar decidí alejarme de la televisión y centrarme en uno de mis sueños desde jovencito”, comienza diciendo Rafa Mora a un seguidor que le pregunta si volvería a la televisión en “La familia de la tele” de Televisión Española.

Eso sí, Mora prefiere no cerrarse puertas y no descarta nada en un futuro, aunque sus movimientos en este momento se enfocan en un camino muy diferente: “No puedo decir ‘de este agua no beberé’, pero de momento quiero disfrutar de mi nueva etapa como policía alejado de los focos”.

El tren de vida de Rafa Mora

Buenas inversiones y una correcta previsión han permitido a Rafa Mora seguir disfrutando de un elevado nivel de vida aunque ya no trabaje en televisión. Sus fructíferas operaciones en el mercado inmobiliario le suponen generosos ingresos mensuales, que se suman a otras rentas que le permiten no preocuparse del dinero.

“Poder dejar dinero a los tuyos o irte con tu familia de vacaciones a Ibiza varios veranos, que no es barato. He hecho cosas que dices esto sin esto no podría haber sido. A mi hermana por su cumpleaños le regalé un coche de 36.000 euros, solo tengo una hermana y dije que ahora puedo, no sé si el día de mañana podré hacerlo”, presumió en su intervención en el pódcast “Tengo un plan”.