Rosa Benito rompe su silencio y confirma la razón por la que no irá a "Supervivientes"

La última edición de "Supervivientes" todavía no ha llegado a su fin y Telecinco ya prepara la que promete ser una de las temporadas más salvajes de la historia del programa. "All Stars" reunirá los famosos más destacados que han pasado por el reality show, y entre los primeros confirmados ya se encuentran Alejandro Nieto, ganador en 2022; Sofía Suescun, ganadora en 2018; Bosco Blach Martínez-Bordiú, ganador en 2023; u Olga moreno, ganadora en 2021.

Teniendo en cuenta este plantel de estrellas, eran muchos los que se preguntaban si Rosa Beito, ganadora en 2011, también se uniría a los invictos de Honduras. Lo cierto es que a la teoría no le faltaba sentido, puesto que la cuñada de Rocío Jurado ha vuelto a dejarse ver en Telecinco tras años alejada de la cadena. Sin embargo, y tras días de especulaciones, por fin ha roto su silencio y ha confirmado la razón por la que, finalmente, no podrá estar en "Supervivientes: All Stars".

"Me preguntan si voy a volver a vivir esta experiencia, y desde aquí digo que no. Me he roto el radio y todo va bien, pero ahora toca rehabilitación… A los que me quieren y deseaban verme, ¡lo siento! Los que me quieren menos… ¡gracias!", ha comentado Benito junto a una recopilación de imágenes de su paso por el formato más salvaje de la pequeña pantalla.

La de Rosa Benito fue una de las ediciones más seguidas de "Supervivientes" y la tertuliana consiguió ganarse el cariño y afecto de buena parte del público. Su vida dio un cambio drástico al volver de Honduras, y todo lo que se devino después precipitó su divorcio de Amador Mohedano, el padre de sus hijos con el que llevaba más de 30 años.

El mal momento de Olga Moreno

Como se ha comentado anteriormente, una de las que sí estará en esta edición de "Supervivientes: All Stars" será Olga Moreno, y su entrada en el concurso se producirá poco después de hacer frente a uno de los momentos más complicados de su vida. La andaluza acaba de perder a su madre, un duro bache que podría afectar a la fortaleza de su mente en uno de los concursos más complicados de la televisión.

Olga Moreno Gtres

Para colmo, su vuelta a la esfera pública despertará a viejos fantasmas del pasado a los que tendrá que volver a hacer frente, como su enfrentamiento con Rocío Flores, que hasta hace poco era como una hija para ella, o su polémico divorcio con Antonio David Flores.