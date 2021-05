La Sagrada Familia no sólo es una de las obras arquitectónicas más sobrecogedoras de todo el planeta. No sólo es un edificio que todavía no está acabado. No sólo es la obra magna de Antoni Gaudí. La Sagrada Familia es una basílica católica. Uno de los monumentos más visitados de España. La joya de la corona de Barcelona. La segunda iglesia más concurrida de Europa, sólo detrás de la basílica de San Pedro del Vaticano. Pero la Sagrada familia esconde muchas más curiosidades, muchos secretos y muchos detalles que se nos escapan.

¿Por qué se llama Templo Expiatorio?

Dicen fue porque se financió por donaciones privadas. Y por el precio de las entradas. Pero no. Los templos expiatorios son las casas de oración donde está el Santísimo Sacramento expuesto permanentemente para la expiación de los pecados. Y de ahí que el nombre oficial de la Sagrada Familia sea el de Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.

¿Por qué se empezó la construcción de la Sagrada Familia?

Josep Maria Bocabella, librero y filántropo, era a su vez el creado de la Asocación de Devotos a San José. La Asociación de Bocabella era una de las asociaciones de la Iglesia para intentar combatir la gran crisis espiritual de la época. Corría la segunda mitad del Siglo XIX. La Revolución Industrial había provocado un cambio drástico en la forma de vivir. Por lo que en 1878, Bocabella decidió iniciar la construcción de un templo expiatorio. Quería dedicarlo a la Sagrada Familia. Y lo sufragaron, entre otros, los alrededor de medio millón de afiliados de la Asociación de Devotos a San José.

Antoni Gaudí no fue el primer arquitecto de la Sagrada Familia, pero sí el más importante.

¿Quién empezó la construcción de la Sagrada Familia?

No, no fue Antoni Gaudí. El primer arquitecto de la Sagrada Familia fue Francisco de Paula del Villar, arquitecto diocesano. En 1882, Josep María Bocabella encargó el proyecto de la Sagrada Familia a Villar y este se ofreció a trabajar gratis. Pero un año más tarde, en 1883, las discrepancias entre Villar y Joan Martorell, arquitecto historicista y principal asesor de Bocabella, hicieron que la relación acabara.

¿Por qué construyó Antoni Gaudí la Sagrada Familia?

Porque Joan Martorell le recomendó. Cuando Villar dejó las responsabilidades, Bocabella le ofreció el trabajo a Martorell, que declinó. Y Antoni Gaudí, que sólo tenía 31 años por entonces, era discípulo de Martorell. Además, Gaudí era un fervoroso devoto de la Virgen María, por lo que decidió dedicar a la Virgen María todo el conjunto del ábside de la basílica.

¿Durante cuánto tiempo dirigió Gaudí las obras de la Sagrada Familia?

Gaudí asumió el cargo del proyecto de la Sagrada Familia en 1883. Y así fue hasta su muerte, en 1926. Por lo que dirigió las obras de la Sagrada Familia 43 años.

La luz que entra al interior de la Sagrada Familia.

¿Cómo fueron los últimos años de vida de Gaudí?

Es curioso saber cómo fueron los últimos años de vida de Gaudí porque están muy relacionados con la Sagrada Familia. Es archiconocido que Gaudí murió en 1926 atropellado por un tranvía cuando cruzaba la Gran Vía de las Cortes Catalanas, entre Bailén y Girona. Murió con 74 años. Y los últimos quince años vivió en la misma Sagrada Familia. Trabajaba y pasaba las noches en su obra.

¿Dónde está enterrado Gaudí?

Y, como no podía ser de otra forma, Gaudí está enterrado en la misma Sagrada Familia. Su cuerpo yace en la capilla de la Virgen del Carmen, que es el primer nicho de la cripta la Sagrada Familia. Y que, curiosamente, fue la única parte que vio finalizada junto con la Fachada del Nacimiento.

¿Cuándo acabarán las obras de la Sagrada Familia?

Estaba previsto acabar la Sagrada Familia en 2026. El año 2026, además, coincidía con el centenario del fallecimiento de Gaudí. Pero no se tenía en cuenta una pandemia como la de la covid y todas las consecuencias e impedientos que ha conllevado. Ahora queda en el aire la nueva fecha para el fin de las obras del Templo Expiatorio.

La Sagrada Familia fotografiada un día soleado en Barcelona.

¿Cuántas veces se han interrumpido las obras de la Sagrada Familia?

Si bien Gaudí a veces interrumpía las obras para modificar los planos e ‘improvisar’, las obras de la Sagrada Familia sólo se han paralizado dos veces. La primera fue a causa de la Guerra Civil. Y la segunda es la ya mencionada: debido a la covid. Se interrumpieron el 13 de marzo de 2020 y se retomaron en octubre del mismo año.

La Guerra Civil y la Sagrada Familia

En 1936 un grupo de revolucionarios incendió la cripta y el obrador, entre otras cosas. En este incendio se perdieron planos, dibujos y fotografías originales. Eso llevó a la confusión y a algunas discusiones acerca de cómo proseguir la obra diseñada y pensada por Gaudí.

¿Cuánto medirá la Sagrada Familia?

Gaudió diseñó la Sagrada Familia para que midiera 172,5 metros. ¿Por qué? Porque quería que fuese un vínculo entre la tierra y el cielo. La Sagrada Familia se convertirá en el edificio más alto de Barcelona, por encima del Hotel Arts, la Torre Mapfre y la Torre Glòries. Los tres edificios miden 154 metros. Eso sí, la Sagrada Familia nunca superará la altura de la montaña de Montjuïc, que se eleva a 177 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque no creía que una obra realizada por el hombre era digna de superar a la de Dios.

Una pareja se fotografía. Al fondo, la Sagrada Familia. Y más al fondo, el Hotel Arts y la Torre Mapfre.

¿Cuántas torres tiene la Sagrada Familia?

La Sagrada Familia tiene 18 torres.

¿Y qué simbolizan las torres de la Sagrada Familia?

Doce de ellas, las más bajas, representan a los doce apóstoles. Las cuatro que vienen después, a los evangelistas. La siguiente, a la Virgen María. Y la más alta de todas, a Jesucristo.

¿Hay líneas rectas en el interior de la Sagrada Familia?

No. No hay una sola línea recta en el interior de la Sagrada Familia. Gaudí quería imitar a la naturaleza. Y suya es la siguiente frase: “La recta es del hombre, la curva, de la naturaleza”.

Las columnas arbóreas o de doble giro del interior de la Sagrada Familia.

La naturaleza en la Sagrada Familia

El Modernismo de por sí empleaba muchas expresiones de la naturaleza. En la Sagrada Familia, en concreto, hay varias muy definidas.

La primera es visible en las columnas. Gaudí reinterpretó el estilo gótico: unión entre lo celestial y lo terrenal mediante la altura y la luz. ¿Cómo lo hizo? Con un método vanguardista: las columnas arbóreas. Columnas de doble giro que, de tan altas, descargan el peso a las diferentes ramificaciones. Imitan las de especies vegetales como el baladre o la abelia.

La segunda es visible en el ábside, donde hay muchas esculturas de reptiles y anfibios. Lo curioso es el porqué. Y es que los reptiles y los anfibios estaban relacionadas con el mal, con el demonio. Al estar boca abajo, aparentan estar huyendo de lo celestial. Son unas gárgolas diferentes.

La tercera es la de las columnas del Porche de la Pasión. Usan el mismo sistema que el de las secuoyas. Las bases, al ser mucho más amplias que el cuerpo, ayudan a transportar el apoyo hacia los cimientos.

La cuarta, entre otras, es la cubierta de las escuelas colindantes a la Sagrada Familia. Desde arriba se pueden observar las ondulaciones de los techos. Y, desde la calle, las ondulaciones de las propias fachadas. Imita el sistema de drenaje de las hojas de las magnolias.

El sudoku o cuadrado mágico imperfecto en la Sagrada Familia.

¿Hay un Sudoku en la Sagrada Familia?

No es un sudoku como tal. Es más bien un cuadrado mágico, pero imperfecto. Porque en un cuadrado mágico no debería haber números repetidos. Todas las sumas del sudoku de la Sagrada Familia dan el mismo resultado: 33. Casualidad o no, es la edad a la que murió Jesucristo.