10 trucos caseros para limpiar tus zapatillas blancas

Mantener tus zapatillas con el mismo tono que cuando salieron de la tienda es prácticamente una misión imposible, sobre todo si son blancas. Este tipo de deportivas son, desafortunadamente, mucho más propensas a ensuciarse que las de otros colores. El método más simple para limpiar las zapatillas blancas es, evidentemente, meterlas a lavar en la lavadora. No obstante, tanto si la suciedad no se va con un simple lavado como si no es posible lavarlas por ser de material delicado, existen varios trucos alternativos que se pueden aplicar.

Carlota Weber con sneakers blancas. FOTO: @carlotaweberm

Trucos para limpiarlas

Para comenzar la limpieza de las zapatillas, lo primero que se debe hacer es eliminar la suciedad adherida. Para ello, lo mejor es utilizar un cepillo de dientes viejo o una esponja sobre todas las superficies. Además, si existieran restos de tierra mojada, estos pueden ser retirados fácilmente con papel de cocina o periódicos viejos.

Una de las mejores maneras de limpiar las zapatillas blancas es con jabón de lagarto y agua tibia. Para ello, debemos utilizar un trapo o una esponja. Retirando posteriormente los restos de jabón con un paño húmedo.

Para mantener limpias sus zapatillas también puede lavarlas en la lavadora. Sin embargo, debe asegurarse que sean aptas para ello y de que no la temperatura del programa no es demasiado caliente. Las altas temperaturas podrían agrietar el material y el adhesivo podría desprenderse de la suela. Asegúrese de quitar los cordones y las suelas internas antes de introducirlos, además, si añade alguna toalla, equilibra la carga y las zapatillas no golpean con el tambor.

La pasta de dientes es otro de los remedios que puede utilizar para lavar sus deportivas. Agregue un poco de pasta de dientes sobre el zapato. Humedezca ligeramente el cepillo, el trapo o la esponja y frote la pasta de dientes sobre la superficie. Por último, limpie el exceso de jabón con un paño húmedo.

El bicarbonato de sodio es un elemento muy versátil a la hora de la limpieza de este tipo de deportivas. Puede mezclarse con detergente o jabón de lavavajillas creando una pasta que, con la ayuda de un cepillo, le ayudará a limpiar las zapatillas. Otra solución, es mezclar bicarbonato y vinagre en una taza de agua tibia. Haciendo uso de cepillo de dientes, debemos esperar 30 minutos para que el bicarbonato de sodio haga efecto. Más tarde, lo único que debemos hacer es eliminar los restos de la mezcla con agua.

Si están ligeramente sucias, los polvos de talco son una excelente solución. Mezcle el polvo con un poco de agua para formar una pasta y, ayudándose de un cepillo, frote con ella el calzado. Posteriormente, recuerde retirar los restos con un paño.

El agua micelar es un producto desmaquillante que, curiosamente, también sirve para limpiar zapatos. Simplemente echa un poco de agua micelar en un paño limpio y frota bien tus zapatillas blancas. Funciona también en acabados de cuero, caucho y gamuza.

Si los zapatos son de lona y no conseguimos eliminar las típicas manchas amarillas, el mejor método para conseguirlo es usar papel higiénico y agua tibia. Empape el papel higiénico con agua y cubra sus zapatillas como papel maché. Déjelas reposar durante 12 horas y despegue el papel para ver como sus manchas han desaparecido.

La utilización de sal gorda es un sistema eficaz y muy poco abrasivo. La sal es muy absorbente, así que bastaría con cubrir la mancha cuando aún está fresca y esperar a que la sal absorba la suciedad. Pasadas un par de horas, retirar y frotar con un cepillo de calzado.

Las esponjas blancas “borradoras” de suciedad están disponibles en muchos supermercados y son un excelente remedio para la limpieza de deportivas. Sin embargo, los remedios caseros antes mencionados ayudan igual de bien.

Para la limpieza de la suela, podemos hacer uso de una goma de borrar blanca o transparente. Además, este método de limpieza es muy efectivo para llegar a lugares difíciles donde la suciedad tiende a atascarse.

Si los cordones están ligeramente sucios, puede cepillarlos con uno de los remedios caseros mencionados anteriormente. De lo contrario, retírelos y métalos en la lavadora dentro de una red para que no queden atrapados en ningún sitio. Otra forma de limpiarlos es dejándolos en remojo en agua tibia con jabón durante, al menos, una hora y frotando con un cepillo posteriormente.

Zapatillas plataforma blancas. FOTO: Converse

Mejor prevenir que limpiar

Para mantener limpias sus deportivas blancas durante más tiempo, la mejor opción es pretratarlas. Es mejor hacer esto inmediatamente después de su compra o limpieza. Pero antes de impermeabilizar, asegúrese de que los zapatos estén completamente secos. Cabe señalar que la mayoría de los aerosoles a prueba de agua contienen ingredientes tóxicos para los seres humanos y el medio ambiente. La mejor opción es usar alternativas ecológicas como ceras incoloras o blancas o aceite de linaza.