Estos son los horarios de Mercadona para el 24 y el 31 de diciembre

La mayoría de las familias ya han adquirido los alimentos que prepararán en el menú de Nochebuena, pero siempre hay algunas que dejan para el último día las compras de productos frescos.

Se espera que este domingo 24 de diciembre y el próximo 31 aumenten las ventas en alimentación por parte de los rezagados. Pero deben tener en cuenta que por la celebración de estas fiestas muchas tiendan cambian sus horarios para permitir que los trabajadores pueden cenar con sus familias y amigos.

Habitualmente, las grandes superficies abren sus puertas los domingos para facilitar las compras de las personas que no pueden hacerlo en los días de diario. No obstante, algunos supermercados, como Mercadona, no tiene por costumbre hacer trabajar a sus empleados los domingos.

Sin embargo, tanto este domingo en que se celebra la Nochebuena y el próximo de Nochevieja son diferentes y los supermercados de Juan Roig estarán abiertos con un horario especial.

El horario habitual de Mercadona es de 9:00 a 32:30, excepto los festivos, pero este 24 y 31 de diciembre abrirá sus puertas para los ciudadanos de 9:00 a 15:00.

Por otra parte, estos establecimientos estarán cerrados el 25 de diciembre, día de Navidad, y el 1 de enero, Año Nuevo.

Los supermercados Lidl, Alcampo y Aldi tendrán el mismo horario de 9 a 15 h., mientras Carrefour, permanecerá abierto hasta las 19:00. Por su parte, El Corte Inglés abrirá sus puertas a las 10:00 y las cerrará a las 20 h.

El día 25 de diciembre y el 1 de enero todos permanecerán cerrados.