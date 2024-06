Vigila tus espaldas: estos son los signos del zodiaco que más traiciones cometen

Es mejor ir solo que mal acompañado. Este dicho, destinado normalmente a las relaciones de pareja, también se puede aplicar a amistades ya que, tristemente, hoy en día cualquier persona te puede traicionar: compañeros de trabajo, conocidos y también familiares.

La Real Academia Española (RAE) define la traición como aquella falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe tener o guardar. Es decir, que otra persona, posiblemente en su propio beneficio, no tenga reparos en romper una relación afectuosa, ya sea de amor o de amistad.

Desgraciadamente, los astros no son ajenos a la traición: aquellos que nacen en una determinadas fechas son más propensos a cometer actos desleales, con lo cual es vital andarse con cierta atención si tienes relación con los signos más traicioneros del zodiaco.

Signos más traidores

5. Escorpio

Escorpio no se caracteriza por ser un signo excesivamente emotivo, sino que prefiere equilibrar el razonamiento con el sentimiento. Es por ello que hay que tener cuidado cuando decide traicionar, ya que suele hacerlo de manera fría cuando hay emociones de por medio. Debido a su inherente desconfianza hacia los demás, traicionar no les supone ningún esfuerzo.

Así son las personas con signo del zodiaco Escorpio La Razón

Es de estos signos que es capaz de volver con su ex pareja cuando estáis conociéndoos porque sus sentimientos siguen vivos por esa otra persona, mientras tanto intenta crear una relación nueva contigo por si siente algo más por otra persona. Los Escorpio pueden ser así de perversos.

4. Capricornio

No son tan calculadores como los Escorpio, pero es cierto que los nacidos bajo el signo de Capricornio son los más recelosos en cuanto a sus intereses se refiere. Son tan decididos que les da exactamente igual quiénes serán los damnificados con tal de conseguir sus objetivos.

Si logras construir cualquier tipo de relación con ellos, no buscarán perjudicarte abiertamente, sino que te consultarán para que tengas conocimiento, pero olvídate de razonar con ellos porque son de esos que quieren llevar las cosas a su terreno.

Capricornio, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades La Razón

3. Tauro

En esta ocasión, Tauro solamente recurre a la traición en situaciones desesperadas. Sin embargo, sus engaños duelen por eso mismo, porque nunca imaginas que una persona tan noble como lo son los Tauro pueda hacer una deslealtad de tal calibre. Es decir, que suelen ir a lo grande cuando cometen la deslealtad.

Ana de Armas, Tauro signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Por ejemplo, son de esa clase de persona que, teniendo una amistad o una relación consolidada y duradera, la rompen fruto de la pasión carnal de una noche de jolgorio. Confía, porque los Tauro son buenas personas en general, pero hasta cierto punto.

2. Virgo

Los Virgo esconden siempre un lado oscuro, una faceta dentro de su ser con malas energías. Aunque los nacidos bajo este signo suelen ser generosos, son también impulsivos, quizá en exceso, y eso les hace no pensar demasiado en los demás.

Es por ello que es necesario hacerles entrar en razón antes de que cometan cualquier mal acto, ya que son víctimas de su propia vehemencia. Si estás con Virgo, él estará en cabeza, y si no eres capaz de seguirle el ritmo, te dejará atrás.

Esta es la personalidad de los Virgo La Razón

1. Aries

Cuidado con los Aries, de verdad. No hacen prisioneros a la hora de traicionar: amigos, pareja, descendencia o familiares, y, si te toca, créeme que no vas a ser la excepción. Eso no quiere decir que son traicioneros patológicos, ya que ningún astro lo es, pero ándate con ojo con ellos. Cuando se perturban sus energías, los Aries parecen un volcán en erupción y rompe con todo y con todos.

Ibai Llanos, Aries signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Realmente, y debido a su naturaleza, los otros signos, a pesar de cogerles cariño, saben que los Aries no son excesivamente confiables, lo que les hace más solitarios que las personas nacidas en otros astros. Asimismo, se guardan casi todo para ellos mismos, lo que les da un toque de imprevisibilidad.

