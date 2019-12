Dimite en Francia el artífice de la reforma de las pensiones

El Alto Comisionado para las Pensiones de Francia, Jean-Paul Delevoye, encargado de la reforma impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron, ha presentado su dimisión este lunes por un presunto conflicto de intereses. En plena huelga contra el proyecto de reforma de la jubilación que él diseñó, han salido a la luz actividades profesionales no declaradas, no compatibles con el desempeño del cargo que actualmente ostentaba.

Delevoye, que había sido incluido dentro del Ejecutivo en septiembre pasado para dirigir desde allí la reforma de las pensiones, no incluyó en su declaración de intereses diez puestos que ocupaba, todos ellos sin retribución. Ha reconocido en su carta de dimisión que cometió un error al no informar de sus múltiples puestos, pero ha negado irregularidades y ha denunciado una “instrumentalización” del caso. En este sentido, ha señalado que prefiere dar un paso atrás para no perjudicar los esfuerzos de Macron con vistas a sacar adelante un proyecto que considera “esencial” para Francia.

La prensa ha ido revelando paulatinamente esas funciones que, aunque no generaban ingresos, podían hacerle incurrir en conflicto de intereses con su labor en el seno del Ejecutivo. El artífice de la reforma de las pensiones, decidió finalmente presentar la dimisión para no entorpecer la labor del Gobierno en plena tormenta.

Entre los cargos que no había declarado a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública figura uno como administrador voluntario de un instituto de seguros privados, uno de los sectores que teóricamente saldría beneficiado de la reforma que intenta sacar adelante el Ejecutivo.

Por su parte los sindicatos que, ya hicieron ver su descontento hace dos días paralizando parcialmente los servicios de transporte público, convocaron para mañana una gran manifestación en la que pretenden mostrar fuerza ante el llamamiento al diálogo que ha propuesto el Ejecutivo.

Los más radicales, como la CGT, mayoritario en el sector de los transportes públicos, piden la retirada total del proyecto presentado la pasada semana por el primer ministro, Edouard Philippe, que prevé, entre otras cosas, la supresión de los regímenes especiales que tienen algunos sectores. Otras centrales, como la reformista y mayoritaria CFDT, solo reclaman que se suprima la edad mínima de jubilación, situada por el Ejecutivo en los 64 años.

El Elíseo ha confirmado que Macron ha aceptado “con pesar” la dimisión de Delevoye, de quien ha alabado su compromiso como responsable de la reforma. “No quería entorpecer al Gobierno en un momento en que se defiende la reforma por la que lleva trabajando con firmeza desde hace dos años”, ha afirmado una fuente citada por el diario ‘Le Monde’.