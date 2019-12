Bloqueo político en Israel: “Es un lujo que Israel no puede permitirse”

¿Cuál ha sido el impedimento para que que se pongan de acuerdo en la formación de un Gobierno?

Esencialmente, el problema ha sido Netanyahu, que ha sido acusado por casos de corrupción, y ha hecho todo lo posible por conservar el cargo de primer ministro. No sé lo que piensa él, pero creo que prefiere estar en una posición de poder para enfrentar las causas que tiene con la Justicia con cierta ventaja. Y el partido de Azul y Blanco no está dispuesto -bajo ningún concepto- a sentarse en un Gobierno en el que el primer ministro haya sido acusado por crímenes tan graves como los de corrupción. Cada uno se ha aferrado a sus posiciones, y nos han condenado a tres elecciones en muy poco tiempo. Lo que va en detrimento del funcionamiento del país. Por ahora el Gobierno esta en funciones. Por lo que está muy limitado en el tipo de decisiones que pueden tomar: no pueden aprobar presupuestos, nombrar ministros, embajadores, poner en marcha programas de infraestructuras, (...). Lo que afecta a la vida pública en general, y crea bastante malestar. Además, el Gobierno es de vital importancia por una cuestión de seguridad. Es un lujo que Israel no puede permitirse.

¿Netanyahu tiene inmunidad parlamentaria?

La inmunidad parlamentaria en Israel no se adquiere de forma automática, sino que se otorga desde un comité dentro del Parlamento. Y para pedirla, hay que explicar los motivos por los que se solicita la inmunidad. El problema para Benjamin Netanyahu en estos momentos es que -como el Parlamento se disolvió anoche- no hay una comisión formada para este tipo de cuestiones a la que pueda acudir. En cualquiera de los casos, él dijo que no iba a pedir inmunidad porque no es culpable, (…).

¿Netanyahu debería dar un paso al lado al frente del Likud?

Todavía hay una cuestión de carácter jurídico que el asesor legal del Gobierno debe decidir (y que nunca se ha dado anteriormente): si Netanyahu obtiene una mayoría en los comicios, ¿el presidente puede encargarle la creación de un Gobierno, a pesar de las acusaciones por corrupción?.

Aunque es posible que no necesitemos tener una resolución: de aquí a dos semanas hay primarias dentro del Likud (el partido de Netanyahu), que introduce una novedad: es la primera vez en los últimos ocho años que otro candidato consigue hacer frente a Netanyahu. Su nombre es Gideon Sa’ar, y es conocido por no perderse un solo partido del Real Madrid. Gideon está diciendo que el líder del Likud ya ha perdido dos elecciones, y que tampoco podrá hacerlo esta vez. Él cree que -en su posición- sí que podría conseguirlo. Por eso está planteando el debate dentro del partido.

¿Gideon Sa’ar tiene verdaderas posibilidades de ganar?

No estoy seguro. Pero el hecho de que alguien lo esté retando significa que es el final de la época de Benjamin Netanyahu. Puede durar cinco meses, seis meses, (…). Pero no creo que una persona acusada por crímenes tan graves pueda continuar en el Gobierno de Israel.

¿Influyen en el votante del Likud las acusaciones a Netanyahu?

Los votantes están divididos, y todavía hay muchos partidarios de Netanyahu en el Likud, que le siguen admirando. Se parece un poco a la situación con Donald Trump en Estados Unidos: entienden que su líder está sufriendo una persecución por motivos políticos. Todavía no sabemos con seguridad hasta qué punto los partidarios del Likud están divididos. Lo veremos cuando tengamos los resultados de las primarias en dos semanas.

¿Cómo reaccionarán los israelíes ante la incapacidad de los políticos para formar un Gobierno?

Por el momento, las encuestas no muestran que haya una apatía o un enfado hacia la incapacidad de los políticos. Todavía no sabemos si habrá una parte de la población que se niegue a ir a votar, bien por indiferencia, o bien por una reacción negativa. Aún falta bastante hasta las elecciones, que seguramente sean el 2 de marzo.

¿Cuáles van a ser los temas del debate en la campaña para las elecciones del 2 de marzo?

Si Benjamin Netanyahu logra vencer en las primarias a Gideon Sa’ar y continuar al frente de la lista del Likud, el gran tema de las elecciones será Netanyahu. En los demás temas del debate público -en general- hay bastante consenso. Hay diferencias en los matices, pero en la esencia, los israelíes están bastante unidos. Pero si -por el contrario- Netanyahu es derrotado, la situación cambia. Porque volverían a tratarse temas como, la vida religiosa frente a la laicidad, temas económicos, (…) Esencialmente, serán los mismos que en las elecciones anteriores.

¿Cómo puede desbloquearse la situación?

Sea cual sea el resultado de las elecciones, creo que ahora habrá más flexibilidad por parte de los líderes para llegar a acuerdos y formar Gobierno. Por el momento, los sondeos dan una victoria bastante holgada a Azul y Blanco, que podrá formar un Gobierno de centro. Eso es lo que dicen las encuestas ahora, pero todavía estamos muy lejos de los comicios.