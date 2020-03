Esta mañana, en varios chats nacionales y europeos coincidía un mismo mensaje. Un vídeo del eurodiputado español Esteban González Pons, con subtítulos en inglés, sobre la respuesta de la Unión Europea a la pandemia del coronavirus.

Mientras avanza la letalidad del virus por Italia, España y Francia, la solidaridad de algunos estados miembros como Países Bajos ha quedado en entredicho. Por lo que las palabras del eurodiputado y vicepresidente Grupo Popular Europeo sirven como reflexiones sobre esta dura semana, en la que el virus se ha llevado por delante a miles de personas, se han batido récords de muertes en un día y las autoridades advierten que lo peor aún no ha llegado.

González Pons habló en el pleno en nombre del Grupo PPE, el mayor de la cámara, como vicepresidente, ya que el presidente no estaba. Tras dirigirse a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a quien aclaró que “la Comisión está haciendo todo lo que le permiten sus competencias” y que “ningún gobierno nacional le ha pedido a la Comisión que haga más que lo que le permiten sus competencias”, González Pons pasó a reconocer que en “Italia, España y Francia muchos se están preguntando: ¿dónde está Europa?”.

A continuación, analizamos las claves del emotivo discurso de Esteban González Pons.

Múltiples respuestas

“Frente a un único problema los Estados miembros europeos han dado 27 respuestas diferentes, más de 50 si se tienen presentes a las regiones con competencias en sanidad, como si el virus se detuviera ante cada frontera”, indica González Pons.

Falta de europeísmo

El eurodiputado, insiste: “No están fallando las instituciones europeas, está fallando la solidaridad entre los gobiernos europeos. No falla la Unión Europea, falla el europeísmo de los líderes nacionales europeos”.

Y es que para González Pons, la OMS ha tratado al virus como lo que es: una pandemia, una enfermedad contagiosa de alcance planetario. Sin embargo, “los gobiernos europeos lo siguen tratando como si se tratara de 27 infecciones nacionales, o lo que es peor, regionales”.

Alcance de la pandemia

El eurodiputado advierte al resto de la Cámara que “hoy el virus se está cebando con Italia, España y Francia, pero no sabemos cómo evolucionará mañana. No sabemos si se va a extender igual por otros países europeos y cuándo. No sabemos si volverá en otoño y por dónde. No sabemos si explotará en África, Oriente Próximo o Rusia y qué consecuencias tendrá entonces para nosotros".

En su opinión, realmente “no sabemos qué va a pasar. Por eso es preciso tener presente que la solidaridad que hoy demos es la que mañana recibiremos. De eso va Europa”.

Dos Europas

Para el eurodiputado popular hay dos Europas: “La del Consejo que se reúne esta tarde y la que cada noche a las ocho, en todos los países europeos, sale al balcón a aplaudir a médicos y enfermeras”.

Pues bien, el vicepresidente del PPE reconoce que "este Parlamento debe ser de la Europa que, pese a estar confinada, habla el mismo idioma de balcón a balcón y no de esa otra la que, pese a tener traductores, no sabe entenderse. Este Parlamento no debe cerrar durante la crisis porque el parlamento es la casa de la esperanza.

Un “infierno en España”

“En mi país, con menos de 50 millones de habitante, llevamos más muertos que en China que tiene más de 1.000 millones de habitantes. Estamos viviendo un infierno”. Después González Pons, pasa a describir lo que significa infierno en España: “Más de 5.000 médicos, enfermeras, auxiliares y personal de ambulancias se han contagiado. Muchos hospitales están desbordados. Los pacientes de coronavirus mueren solos, sin un familiar que les cierre los ojos. Y se entierran solos".

Para el vicepresidente del PPE, esto “no es una guerra, es una epidemia. Los médicos no nos piden medallas al valor ni arcos de triunfo, nos piden presupuesto sanitario. No nos piden discursos de sangre, sudor y lágrimas, sino cosas más sencillas como: piedad y mascarillas, dignidad y respiradores, consuelo y test del virus”. Por lo que González Pons pregunta: “¿De verdad no podemos compartir esto entre los europeos? ¿De verdad los europeos no vamos a ayudarnos unos a otros a recuperarnos cuando pase la enfermedad?”.

El Covid-19 contra los padres de Europa

Asimismo, el eurodiputado popular asegura que la generación a la que el virus está atacando más “es la de los padres de Europa”, precisamente “la generación que nació de la posguerra. La generación que construyó la economía europea. La generación que generalizó la sanidad y la educación en Europa. La generación que devolvió la democracia a Portugal, Grecia y España. La generación que derribó el Muro de Berlín. La generación que renunció al marco y al franco por el euro”.

González Pons concluye: “Lo mínimo que podemos hacer por nuestros padres es demostrarles que cuando más la necesitan Europa está ahí. Y que sea verdad. Que Dios los bendiga a todos”.