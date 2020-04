Confesiones de un vendedor de mascarillas: “Cuando el coronavirus llegó a Italia, el precio se disparó”

Las mascarillas han acompañado a esta pandemia desde el principio. En algunos países su uso era obligatorio, en otros ni siquiera se recomendaba. Ahora en España tendremos que usarlas en la calle y espacios de trabajo. El problema es que encontrarlas en una farmacia no es fácil. Su precio, tampoco acompaña. Por eso hemos buscado a un vendedor de mascarillas internacional en plena crisis del coronavirus, para así entender las fluctuaciones de este nuevo producto.

No se considera especulador: “Simplemente he visto un nicho y por mi experiencia en los mercados internacionales he salido a hacer negocios”. Este empresario de éxito, de 39 años y origen italiano, prefiere mantenerse en el anonimato, pues reconoce que la venta de mascarillas no es su principal fuente de ingresos.

Reconoce que es un negocio “arriesgado” y que en el fondo, “no sabe cuánta gente está involucrada” en la reventa de este producto hasta que llega al punto de venta.

¿Cuándo empezó a vender mascarillas?

Comencé a comprar y vender mascarillas a finales de febrero. Un amigo mío de China me comentó que probablemente la situación en Italia y en Europa iba a ser como en China. Así que me aconsejó que era una buena idea comprar mascarillas y venderlas.

¿Las compró en China?

No, al principio era muy complicado comprarlas en China, ya que ellos comenzaron a comprar mascarillas a todo el mundo en enero. A través de sus embajadas por el mundo adquirieron más de 3 billones de mascarillas. La producción en China estaba paralizada, y así protegieron el mercado. Ellos no podían venderlas, pero sí que me aconsejaron que las comprara en otros países como India, Turquía, Rusia, Vietnam... Así que comencé a comprar máscaras faciales y venderlas en Europa: Italia (poco), Alemania, Países Bajos.

¿O sea que las compra por ejemplo en Vietnam y luego las vende en Alemania?

Sí.

¿Quién las compra después? ¿Hospitales, embajadas, empresas...?

Intermediarios. Yo se las vendo a intermediarios, a empresarios. No directamente a una farmacia. Yo se las vendo a un proveedor y luego ellos las revenden.

A finales de febrero, ¿cuál era el precio de una mascarilla?

Depende del tipo de mascarilla, hay varios modelos. La más básica, la típica que solían usar los cirujanos en las operaciones, que no es la FPP2, se podía comprar por 0,15 dólares. Me refiero solo al coste de la mascarilla en sí. Sin contar el transporte ni las aduanas.

¿Y depende me imagino de si se compra una, cien o mil? ¿Cuántas tenía que comprar?

La primera vez compré 100.000.

¿A 0,15 dólares?

Sí. Y básicamente este era el precio en todas partes. Porque desde Turquía me ofrecieron también a este precio, India también, era el precio en el mercado internacional entonces. Después el precio se disparó.

¿Se disparó cuando el brote se exacerbó en algún país en particular? ¿Italia, Estados Unidos...?

Fue por Italia, sin duda, cuando comenzó el confinamiento.

Entonces, ¿ahora cuánto cuesta una mascarilla?

Ahora se pueden encontrar la misma por un dólar o 1,20...

Cuando países productores de mascarillas como India o Turquía también comenzaron a frenar la actividad y tomar medidas de aislamiento, ¿afectó al precio?

Ya no quieren vender más. La producción continúa. Pero el Gobierno ha prohibido que se exporten. Hace tres semanas, ya las autoridades turcas e indias cerraron el mercado bastante.

Hablemos de la logística. ¿Además de encontrar un fabricante de mascarillas, qué se necesita?

Necesitas enviar el dinero primero. A veces te piden el 20%, otras el 50% y el resto lo envías cuando la producción ha terminado. Siempre demandan el dinero por adelantado. Siempre. Luego necesitas encontrar el avión. Ya que vía marítima se tarda demasiado y muchos puertos están cerrados. El problema es que el precio de los aviones también han subido.

¿También han cambiado los precios de febrero a ahora?

Sí, por supuesto. El peor momento es ahora, ya que todas las conexiones están cerradas, las compañías aéreas no vuelan... Es el peor momento.

¿Y son vuelos de pasajeros y mete las mascarillas en la bodega? ¿O solo aviones de carga?

Solo están transportando carga ahora. Normalmente, en los aviones civiles, de pasajeros se puede incluir este tipo de productos. Pero es que ahora apenas hay vuelos comerciales.

¿Sus clientes finales son principalmente intermediarios en la Unión Europea?

Sí. Principalmente Alemania, Países Bajos e Italia. En Italia, es complicado. Conozco a un italiano que pagó varios centenares de euros y el material se quedó bloqueado durante varias semanas en Estambul por asuntos políticos.

¿Qué piensa de los productos de China que después no han dado buen resultado? ¿Cómo se puede controlar? En España ha pasado con los test...

Cuando la crisis del coronavirus empezó a empeorar, también comenzó la especulación. Todo el mundo quería hacer negocio con este tipo de productos. Muchos materiales son falsos, China es experta en hacer imitaciones. En China se hacen muy buenos productos pero también muy malos. Incluso en Italia, ahora los cuerpos de seguridad están controlando la calidad hasta en las farmacias italianas, para evitar esto. Preguntando por el origen, los certificados...

¿También compró test?

Unos británicos me ofrecieron unos test, pero los rechacé porque no entiendo si los test son buenos o malos. Prefiero centrarme en las mascarillas.

¿Hay piratas de las mascarillas? ¿Hay especuladores? ¿Existe también un mercado negro de este tipo de productos? Sigo sin entender porqué es tan difícil y son tan caras las mascarillas...

Hay mucha especulación. Algunos están controlando el mercado y otros esperan enriquecerse con esto. También hay un mercado negro. Por ejemplo, Italia compró guantes y otros materiales a China que Italia había enviado a China en enero, cuando el virus se propagaba en Wuhan. Ahora ellos se lo han vendido a Italia.

El Gobierno en España va a intervenir el mercado de las mascarillas, ¿qué le parece que los gobiernos controlen los precios?

Bueno, estoy a favor de los mercados libres, pero comprendo que estamos en una situación insólita. Además, cuando se ve que yo las compro por un dólar y luego se venden en el mercado a 8... No tiene sentido. Además, la gente las necesita, no solo en los hospitales.

Usted las compra por 0,15 o un dólar, a eso le añadimos los gastos de porte, el avión, me imagino que también usted se llevará algo de beneficio.

Por supuesto.

Y después, ¿por qué están tan caras en una farmacia? ¿Cuánta gente está involucrada en esto?

Yo tampoco lo entiendo. Yo las compro directamente de las fábricas. Como mucho, las vendo por 30 o 40 céntimos más. No doblo o triplico su precio. Porque yo se las vendo a otras personas que se encargarán de venderlas.

Así que a lo mejor son sus clientes los que se están especulando...

No lo sé. No sé cuántas personas están involucradas y revendiendo y revendiendo hasta que llega al punto de venta. También las propias farmacias ponen sus precios.

Si quisiera empezar a vender mascarillas, meter la cabeza en este negocio, ¿lo más importante son los contactos?

Es muy complicado, sobre todo porque no sabes si recibirás la mercancía. A veces, como en decenas de países en los que se hace escala o a dónde llegan se ha declarado el estado de emergencia, los gobiernos pueden confiscarlo. Es bastante arriesgado. Ahora acabamos de mandar a Alemania y todo ha salido bien y tengo asegurado que el dinero que he invertido lo recuperaré. Aunque muchas veces no llega.

¿Y tiene que esconder el material?

No, hay algunos que lo sugieren. Depende más de la suerte que tengas o puede que pierdas un envío una vez, pero luego los dos siguientes sí lleguen, etc.

Alemania perdió 6 millones de mascarillas en un aeropuerto en Kenia...

Sí, es muy común ahora. Pasa en muchos países. Pero ahora el mercado de las mascarillas va a comenzar a bajar, porque los países se han puesto las pilas y han comenzado a controlar y producir más. Bajarán los precios, sí, Y lo que suben son los guantes.

¿Así que en breve las mascarillas volverán a su precio “normal”?

Sí. Yo ahora ya me estoy empezando a centrar en comprar mascarillas de lujo. Porque las necesitaremos durante un tiempo, y si tienen que llevar una, buscarán una bonita. Es una nueva tendencia. Muchas marcas de lujo están produciendo máscaras también (Louis Vuitton, Chanel, Armani).

¿Y no las piden de China?

No, estoy hablando de lujo. Se producen en el norte de Italia.