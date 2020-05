Kim Jong Un, grabado junto a un posible doble

El dictador norcoreano Kim Jong Un fue filmado conversando con dos dobles vestidos igual que él. Esta grabación aparece en medio de rumores y conspiraciones que sostienen que un doble ha sido utilizado recientemente para afirmar que está vivo y sano.

Las imágenes de julio de 2017 publicacas por The Sun muestran al líder comunista con su doble mientras observaba un nuevo misil, informa The New York Post. El doble de Kim parece tener la misma altura y tamaño, con el pelo cortado idénticamente afeitado en la parte posterior y en los lados, y con trajes que se parecen a los que habitualmente lleva el líder coreano.

La ausencia del dictador en medios oficiales durante casi un mes despertó rumores sobre su estado de salud. Finalmente reapareció en público el primero de mayo en la inauguración de la fábrica de fertilizantes de Pyongan del Sur.

Sin embargo, el Daily Mail revela que la persona que apareció en las imágenes en la fábrica de fertilizantes no era Kim Jong Un sino un doble. El tabloide británico afirma que el dictador viaja a la mayoría de sus eventos con algunos dobles para evitar posibles atentados, siguiendo una estrategia usada en el pasado por dictadores como Adolf Hitler, Joseph Stalin y Saddam Hussein.