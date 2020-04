Kim Jong Un “lucha por su vida” tras una operación de corazón

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, de 36 años, podría estar luchando por su vida después de someterse a una operación, según publica la cadena norteamericana CNN citando fuentes de la inteligencia norteamericana. El Gobierno presidido por Donald Trump han puesto a funcionar su maquinaria para tratar de dilucidar qué hay de cierto en la información sobre el supuesto grave estado de salud de Kim Jong Un.

El líder norcoreano ya se perdió la celebración del cumpleaños de su abuelo hace escasamente una semana, el pasado 15 de abril, lo que generó los primeros rumores sobre su estado de salud. La última vez que fue visto fue el 11 de abril en una reunión con el Gobierno.

La información de CNN indica que han consultado con varias fuentes gubernamentales que sostienen que las preocupaciones sobre la salud de Kim son creíbles, pero que la gravedad de su estado de salud es difícil de comprobar.

El diario online “Daily NK”, con sede en Corea del Sur pero que informa sobre su vecino del norte, informó que el pasado 12 de abril, el líder norcoreano se sometió a una cirugía cardíaca debido al “tabaquismo excesivo, obesidad y exceso de trabajo”, añadió que ahora está siendo tratado en una villa en el condado de Hyangsan.

Asimismo, el “Daily NK” asegura que la mayor parte del equipo médico que trataba a Kim Jong Un regresó a Pyongyang el 19 de abril después de comprobar que la evolución tras la operación había sido buena.

La cadena informa que no ha podido contrastar la información del diario on line pero indicó que los problemas de salud del líder norcoreano relacionados con el peso y el tabaquismo eran conocidos desde hace tiempo.

Corea del Sur emitió un comunicado en el que indicaron que no tienen nada que confirmar sobre los informes sobre la salud de Kim y que no se han detectado “señales inusuales” dentro de Corea del Norte. Por su parte, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur y el Ministerio de Defensa se limitaron a indicar que no harían comentarios.

La información de CNN ha obligado a la administración a movilizarse y el Consejo de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos han comenzado a contactar con sus expertos para tratar de obtener mas información, uno de los objetivos más desafiantes para la inteligencia de Estados Unidos.

El lunes, el presidente Donald Trump dijo que los dos países tienen una “gran relación”, pero agregó que quiere que paguen más por la presencia de Estados Unidos en el país. Los dos países han incumplido múltiples plazos para esas negociaciones. Y ahora las negociaciones en persona se ven obstaculizadas debido a la pandemia de coronavirus.

Corea del Norte controla estrictamente cualquier información sobre su líder, a quien se trata casi como se tratara de un Dios. Con frecuencia, sus ausencias en los medios oficiales provocan especulaciones y rumores sobre su salud.

La ausencia de Kim Jong Il de un desfile que celebraba el 60 aniversario de Corea del Norte en 2008 fue seguida por rumores de que tenía mala salud. Más tarde se reveló que había sufrido un derrame cerebral, después de lo cual su salud continuó empeorando hasta su muerte en 2011.

Kim Jong Un desapareció durante más de un mes en 2014, lo que también provocó especulaciones sobre su salud y regresó luciendo un bastón. Días después, la inteligencia de Corea del Sur dijo que le habían quitado un quiste del tobillo.