Sanna Marin, el arma de secreta de Finlandia contra el coronavirus

Hallitus on pitänyt kriisin aikana lukuisia infotilaisuuksia eduskuntaryhmien ja puolueiden puheenjohtajille, joissa on ollut mahdollisuus kysyä hallitukselta ja asiantuntijoilta. Eduskuntapuolueiden kanssa on keskusteltu niin poikkeusolojen käyttöönotosta kuin rajoituksista.