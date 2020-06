Trump envía a la Guardia Nacional para proteger las estatuas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha activado a la Guardia Nacional para proteger los monumentos de Washington durante las manifestaciones contra el racismo. Según ha informado Fox News, el secretario de Interior, David Bernhardt, ha sido el encargado de solicitar el despliegue para que los manifestantes no vandalicen las estatuas, aunque no ha expecificado el número de miembros de la Guardia Nacional destinados a este fin.

Trump ya anunció ayer que estaba preparando una orden ejecutiva para “proteger los monumentos” de los ataques de algunos ciudadanos. Además, dijo que había autorizado a detener a cualquier persona que destruya o cause daños a monumentos o estatuas y amenazó con imponer penas de hasta diez años de cárcel para los manifestantes que incurran en estas acciones.

En estes entido, explicó que son “numerosas” las personas que están en la cárcel después de intentar derribar una estatua del expresidente de Estados Unidos Andrew Jackson en las inmediaciones de la Casa Blanca, ha alertado de que muchas otras serán encarceladas hoy. “Queremos duras penas de cárcel para estos vándalos y anarquistas”, ha afirmado. “Llamadlo como queráis. A muchos no les gusta el lenguaje utilizado, pero eso es lo que son. Son mala gente, no aman a su país. Y no van a tirar abajo nuestros monumentos”, aseguró, según informaciones del diario ‘USA Today’.